Konzert in Rottenburg

1 Götz Alsmann tritt in Rottenburg auf. Foto: Lena Semmelroggen

Die Stadt Rottenburg und der Kulturverein Zehntscheuer laden zu einem ganz besonderen musikalischen Ereignis ein.









Open Air Jazz gibt es am Freitag, 26. Juli, ab 20 Uhr auf dem Marktplatz Rottenburg am Neckar. Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung in der Festhalle statt; Einlass ist ab 19.30 Uhr.