Konzert in Rötenberg: Der Klang der britischen Insel

Mit einem zum Motto des Abends „Sounds of the isle“ passenden „Good evening“ wurden die Gäste zum Jahreskonzert des Musikvereins „Eintracht“ Rötenberg in der Rötenberger Halle begrüßt.
Den Auftakt machte das Vororchester Aichhalden-Rötenberg unter Annika Fuchs mit Michael Sweeneys „Celtic Air and Dance“, bei dem die Zuhörer die keltische Atmosphäre spüren durften, gefolgt von Kees Vlaks „Five Continents“, das dazu einlud, die verschiedensten Klänge der fünf Kontinente – ganz ohne Reisestress – zu genießen.