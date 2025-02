Konzert in Pfalzgrafenweiler

1 Die Folkrockband Maybug kommt in die Festhalle. Foto: Walter Dieterle

Der Kulturverein Pfalzgrafenweiler startet am Samstag in die neue Saison – mit gepflegtem Folkrock von der Band Maybug.









Link kopiert



Die erste Veranstaltung des Vereins „Kultur vor Ort Pfalzgrafenweiler“ in diesem Jahr bestreitet am Samstag, 22. Februar, die Folkrockband Maybug in der Festhalle.