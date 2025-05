Michael Moses eröffnete das Jahreskonzert des Musikvereins Römlinsdorf mit einem Rückblick auf das Jubiläumsjahr, teilt der Verein in einer Pressemitteilung mit.

Den Einstieg in den musikalischen Abend übernahmen die Blockflötengruppen unter Leitung von Laszlo Papesch. Im Anschluss folgte die Bläserklasse, ebenfalls unter Leitung von Papesch, und spielte ein „Fünf-Gänge-Menü ganz ohne Kalorien“.

Ihr Dirigentendebüt gab anschließend Leonie Haaga mit den „Beginners“. Sie studierte mit den Kindern Songs wie „Surfin USA“ und „Mamma Mia“ ein. Auch Lina Märländer durfte zum ersten Mal in der Peterzeller Halle den Dirigentenstab schwingen. Mit Titeln wie „Barbie Girl“ lud sie das Publikum fast schon zum Mitsingen ein, heißt es weiter. Als Highlight folgte „What a wonderful World“, dessen Melodie durch drei Solotrompeten zur Geltung gebracht wurde.

Musikalische Reise durch den Nordwesten Europas

Im Anschluss überreichte Peter Kreidler, stellvertretender Präsident des Blasmusikkreisverbands Freudenstadt, einige Ehrungen. Eine besondere Ehre galt Michael Moses. Er wurde für sein Engagement in mehr als 15 Jahren Vorstandschaft geehrt.

Die Geehrten Dennis Hahn, Luca Heinzelmann, Sascha Kübler, Daniel Ade, Tanja Haug, Michael Moses, mit Jasmin Rall und Peter Kreidler (von links) Foto: Sonja Fuchs

Zur Überraschung des Publikums präsentierten sich die Musiker der Hauptkapelle zu ihrem Konzertteil in ihrer neuen Uniform. Dirigent Thomas Wössner hatte Stücke einer abenteuerlichen Reise durch den Nordwesten Europas ausgewählt.

Als Eröffnung wurde „Lord Tullamore“ von Carl Wittrock präsentiert, welches die Zuhörer in ein kleines Dorf in Irland entführte. Weiter führte die Reise in die schottischen Highlands zu einem mächtigen Bauwerk – „Castle in the Highlands“. Im folgenden Medley „James Bond“ präsentierte der Musikverein berühmte Titelmelodien.

Treue zum Bochinger Biergartenfest

Das letzte Stück des Konzertprogramms war ein Geschenk für die zehnjährige Treue zum Bochinger Biergartenfest: Die größten Hits der Popkünstlerin Adele wurden vereint in „Adele in Symphony“. Nach großem Applaus verabschiedete sich der Musikverein mit zwei Zugaben.