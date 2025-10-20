Konzert in Ötlingen: Mit Gospel, Jazz und Blues für ambulante Hospizarbeit

Schon längst vor der Zugabe hielt es die Besucher des Benefizkonzertes in der voll besetzten Ötlinger St.-Gallus-Kirche in Weil am Rhein nicht mehr auf den Plätzen.
Es war ein gelungenes Benefizkonzert für den Verein zur Förderung ambulanter Hospizarbeit. Beim Auftritt von „Henry, Sandy & Friends“ in der Ötlinger Kirche standen die Besucher auf und sangen sogar begeistert mit, wenn Sandy Williams voller Inbrunst bekannten Titel intonierte. Ihre ansteckende, warme Soul-Stimme und die vielen kleinen, spontanen Variationen begeisterten das Publikum.