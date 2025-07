Konzert in Ötlingen: Duduk und Oceandrum erklingen

„Im Kreis der Ahnen“: Klangkunst, Poesie und Tanz verschränken sich in Ötlingen.

Archaische Musikinstrumente wie Hang, Darbuka, Bass-Kalimba, Bali-Gong, Flöten, Gemshorn, Duduk, Rainmaker, Oceandrum, Monochord oder Gitarre sind genauso wie Lyrik und Poesie unterschiedlicher Kulturen Bestandteile des neuen Programms der Klangkünstler Tilo Wachter und Martin Kutterer, der Tänzerin Svantje Buchholz und des Rezitators und Musikers Tonio Paßlick bei einem Konzert unter dem Titel „Im Kreis der Ahnen“, das am Freitag, 1. August, ab 20 Uhr in der Ötlinger Kirche St. Gallus (Eintritt frei/Kollekte) vorgestellt wird.

Die Texte berühren ein Lebensgefühl, das im religiösen Kontext genauso wie in unserem Alltagsleben Handeln und Empfinden viel intensiver bestimmt, als uns bewusst wird, heißt es in der Ankündigung des Quartetts. Poesie, Klangwelten und Tanz fließen in diesem Konzert zusammen zu einem intensiven Hör- und Seherlebnis.

Ab 19 Uhr und nach dem Konzert bietet das Ötlinger Weingut Vinessli auf der Panorama-Terrasse neben der Kirche Getränke an. Das Konzert wird am Sonntag, 3. August ab 20 Uhr in der Sulzburger Kirche St. Cyriak wiederholt (Eintritt: 20 Euro).