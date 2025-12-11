Konzert in Oberndorf: Was Männerstimmen alles können

Das Rottweiler Vocalensemble „MännerStimmen“ bezaubert noch einmal unter der Leitung von Michael Bayer in in Oberndorf mit Musik von der Renaissance bis Gegenwart.
Das Vokalensemble MännerStimmen gab mit „Vokal- und Instrumentalmusik zur Advents- und Weihnachtszeit“ in der Stadtkirche St. Michael seine Premiere in Oberndorf – und eines der letzten Konzerte unter der Leitung seines Gründungsdirigenten Michael Bayer. Julia Helena Bernhart (Mezzosopran) und Sarah Hahn (Violoncello) waren die Solistinnen neben den 13 Männerstimmen.