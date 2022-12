1 "Steff goes Dizknee" ist ein Projekt zweier Musiker, die sich früher oder später zusammenschließen mussten. Foto: Dizknee

Oberndorf - Umrahmt wird der Abend vor Silvester von einer Reihe bekannter Oberndorfer Musiker, die ein breites Song-Repertoire in petto haben und die den Abend grandios gestalten werden.

Mit "Paddy & Fabi" startet der Abend mit einem phänomenalen Duo. Fabi gehört seit seiner legendären Zeit mit der Band "Sacrety" zu den bekanntesten Oberndorfer Musikern. Nach Sacrety folgte für Fabi die Zeit mit "Maison Finley". Nunmehr hat Fabi in Paddy einen Musiker an seiner Seite. In dieser Formation treten sie zum ersten Mal beim SCL auf. Hans Ahner, alias Jack, ist vielen als Frontmann und Sologitarrist der Band "Jack & friends" bekannt. Aus seinem immensen Fundus an eigenen und gecoverten Songs wird Jack einen bunten Strauß an Songs präsentieren. Seit 2010 verzückt er sein Publikum, sucht mit seinen Liedern die virtuelle Nähe der Gäste und nimmt sie mit auf eine einzigartige musikalische Reise.

Rock auf Akustikgitarre zugeschneidert

"Steff goes Dizknee" ist ein Projekt zweier Musiker, die sich früher oder später zusammenschließen mussten! Beide Musiker sind ebenfalls zum ersten Mal beim SCL. "Steff", der viele Jahre als Gitarrist und Sänger der Metal-Band "Y Not" der etwas härteren Klänge zugetan war, hat sich nach dieser Zeit immer wieder als Solokünstler unterschiedlichste Rocktitel auf die Akustik-Gitarre zugeschneidert. So entstanden, nicht zuletzt durch seine einfühlsam bis rau-rotzige Stimme, kraftvolle Songs. Unabhängig davon verwirklichte seine Tochter Lisa unter dem Pseudonym "Dizknee" ihre melancholischen, bisweilen düsteren Kompositionen im Projekt mit Musikern aus dem Stuttgarter Raum. Inzwischen haben die beiden Spaß daran gefunden, gemeinsame Arrangements auszuarbeiten. So ist die Hingabe jederzeit spürbar, wenn "Steff" und "Dizknee" durch unterschiedlichste Musikrichtungen wirbeln!