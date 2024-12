So feiert die Trachtenkapelle am Samstag „Ikonen der Musik“.

Die Musik- und Trachtenkapelle präsentiert in diesem Jahr ein besonderes Highlight: Unter dem Motto „Ikonen der Musik“ lädt der Verein für Samstag, 14. Dezember, 19.30 Uhr, zu einem Konzertabend der Extraklasse in die Turn- und Festhalle ein.

Von zeitlosen Klassikern über Pop-Hymnen bis hin zu unvergesslichen Filmmelodien – dieser Abend ist den großen Legenden und ihren unsterblichen Melodien gewidmet.

Melodien versprechen ein Feuerwerk an Emotionen

Die Musikikonen, die im Mittelpunkt des Abends stehen, repräsentieren Meilensteine der Musikgeschichte und prägen Generationen. Egal ob Egerländer Musikanten, Ennio Morricone, John Miles oder Coldplay – die Stücke, die der Verein dieses Jahr ausgewählt hat, versprechen ein wahres Feuerwerk der Emotionen.

Musik überwindet Grenzen, zeitlich sowie kulturell

„Wir wollen ein Programm schaffen, das all das umfasst, was Musik für uns bedeutet: Leidenschaft, Gemeinschaft und eine Hommage an die Künstler, die uns immer wieder inspirieren“, erklärt Vorstandsvorsitzender Simon Wiesenbach. Stücke von der Pop-Rock-Band Coldplay, Johann Strauss legendärer Kaiserwalzer oder auch Filmmusik-Klassiker wie das Thema aus Cinema Paradiso sind nur einige Beispiele für das breite musikalische Spektrum, das die Gäste erwartet.

Mit Ikonen der Musik möchte die Trachtenkapelle bewusst verschiedene Generationen zusammenbringen und zeigen, dass Musik keine Grenzen kennt – weder kulturell noch zeitlich.

Notenchaoten eröffnen den Reigen

Eröffnet wird das Konzert mit dem Aufritt junger Talente aus der Region, den Notenchaoten. Danach zeigt der Musikverein einmal mehr, dass er es versteht, Tradition und Moderne zu verbinden. Im Laufe des Abends haben die Besucher auch die Möglichkeit, Lose für die reichhaltige Tombola zu erwerben. Hierfür werden noch Spenden entgegengenommen. Diese können in der Alten Straße 15 in Nußbach bei Familie Wiesenbach abgegeben werden. Der Eintritt für Erwachsene beträgt sechs Euro, Kinder bis 14 Jahre sind frei.