Konzert in Niedereschach

1 Unter dem Motto „Böhmische Emotionen pur – Musik, die begeistert“ ging es am Samstag der Eschachhalle hoch her. „Die Wälder Böhmischen“ sorgten für beste musikalische Unterhaltung und waren genau Wilfried Rösch mit viel Herzblut bei der Sache. Foto: Albert Bantle „Die Wälder Böhmischen“ mit Wilfried Rösch begeisterten die Besucher beim Konzert in Niedereschach. Polka-, Marsch- und Walzerklänge rissen das Publikum mit.







Hellauf begeistert waren die knapp 700 Besucher in der voll besetzten Eschachhalle in Niedereschach am Samstag vom Konzert der Formation „Die Wälder Böhmischen“ mit Wilfried Rösch.