Konzert in Nagold: Höfs teilt seine Leidenschaft mit den Zuhörern

Zwei Ausnahmemusiker sorgten im Nagolder Kubus für helle Publikumsbegeisterung.
Den Abend „Virtuos vereint – musikalische Reise mit Trompete und Klavier“ gestalteten Matthias Höfs – der Professor für Trompete an der Hamburger Hochschule für Musik und Theater – und der Konzertpianist Nikita Volov. Sie nahmen die Einladung des Stadtmusikdirektors und Trompeters Christian Pöndl gerne an und bereicherten die Nagolder Konzertreihe um ausgesuchte solistische und kammermusikalische Beiträge aus drei Jahrhunderten.