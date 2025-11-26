Konzert in Nagold: Höfs teilt seine Leidenschaft mit den Zuhörern

Den Abend „Virtuos vereint – musikalische Reise mit Trompete und Klavier“ gestalteten Matthias Höfs – der Professor für Trompete an der Hamburger Hochschule für Musik und Theater – und der Konzertpianist Nikita Volov. Sie nahmen die Einladung des Stadtmusikdirektors und Trompeters Christian Pöndl gerne an und bereicherten die Nagolder Konzertreihe um ausgesuchte solistische und kammermusikalische Beiträge aus drei Jahrhunderten.

Insgesamt sechs Instrumente aus der Trompeten-Familie brachte Höfs mit nach Nagold und skizzierte kurz ihre Entwicklung vom Barock bis zur Gegenwart. Da die klassische Musikliteratur wenig Spielraum für Solotrompete bietet, schloss Höfs den Originalkompositionen von Théo Charlier, Eugène Bozza und Anthony Plog einige (auch eigene) Arrangements mit ein.

Seine Leidenschaft für das Trompetenspiel teilte der Instrumentalist uneingeschränkt mit dem Publikum – sei es die runde, gesangliche, weiche und mit subtilen Vibrato veredelte Klanggebung oder die technische Biegsamkeit. Die Zuhörer bewunderten die Leichtigkeit, mit der Höfs die dynamischen Unterschiede und Kontraste sowie Nuancen der Klangfarben in jeder Tonlage meisterlich ausbalancierte – wobei der Hochkaräter sein interpretatorisches Konzept mit innerer Intensität und makelloser, geradezu atemberaubender Virtuosität sättigte.

Technische Achterbahnfahrten

Der Pianist Volov erwies sich als kongenialer Partner von Höfs sowohl bei all den technischen Achterbahnfahrten als auch in den gefühlsbetonten Programmpunkten. Ohne seine künstlerische Individualität in den Vordergrund zu stellen, folgte der „virtuos vereinte“ Begleiter den interpretatorischen Impulsen der Trompete auf höchsten musikalischen Niveau.

Die Klavier-Solostücke aus verschiedenen Musikepochen von Wolfgang Amadeus Mozart, Carl Czerny, Claude Debussy und Igor Stravinsky verwandelte Volov in homogene Gebilde aus Stil, Charakter, Emotionalität und virtuoser Brillianz. Jede Komposition bekam einen eigenen „Fingerabdruck“ durch sensible Phrasierung, variable Artikulation und den wertvollen künstlerischen Instinkt.

Zum Konzertschluss adelte der Klang des Flügelhorns die langatmigen Phrasen von „How Do You Keep The Music Playing?“ (Michel Legrand). Eine Zugabe – diesmal auf dem modernen corno di cacchia (Jagdhorn) und Klavier – war der Lohn fürs Publikum für den frenetischen Empfang.