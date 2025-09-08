Konzert in Nagold: Gansch begeistert Zuhörer stets aufs Neue

Beim Konzert des Jugendblasorchesters Nordschwarzwald am 14. September in der Nagolder Stadthalle wird der Ausnahme-Trompeter Thomas Gansch als Solist mitwirken.

Thomas Gansch, Jahrgang 1975, entzieht sich seit jeher erfolgreich jeder Schubladisierung. Ob in der von ihm mitbegründeten Formation „Mnozil Brass“, mit der er seit dreißig Jahren rund um den Globus auftritt, im legendären „Vienna Art Orchestra“, als Solist mit großem Orchester oder im familiär-theatralischen Verband mit seiner Frau Theresia und dem gemeinsamen Programm „Doppelgansch“, ob als Komponist, Arrangeur, Conferencier Schlagersänger, Big-Band-Leiter oder Blasmusik-Kapellmeister, der gebürtige Niederösterreicher lässt sich auf kein musikalisches Genre festlegen.

Gerne fasst er alle Spielarten seiner Kunst unter dem Begriff der „Musik“ die ihn „entweder berühre, oder eben nicht“ zusammen, um so alle Vorurteile beiseite zu räumen und den Zuhörern einen intuitiven Zugang zum Hören zu vermitteln.

Seine Projekte führten Gansch in mehr als 45 Länder und zu seinen ersten, in der Blasmusikkapelle seines Vaters Johann Gansch S. (1925 bis 1998) gemachten musikalischen Erfahrungen sollte über die Jahre eine Vielzahl weiterer Impulse hinzukommen, die er – ganz im Geiste des begnadeten Improvisators – stets unmittelbar in sein Tun integriert.

Reicher Erfahrungsschatz

So schöpft Gansch heute aus seinem reichen künstlerischen Erfahrungsschatz und bringt auch seine einnehmende Persönlichkeit in jedes Projekt, vom Sinfonieorchester bis zum kammermusikalischen Ensemble, von Jazz bis neuer Musik, vom Pop Act bis zu Musiktheater- und Comedyprogrammen, in seine Performances ein.

Hierarchien gibt es in seinem Kunstverständnis keine und so schafft er es, das Publikum immer wieder aufs Neue zu begeistern und „abzuholen“.

Das Sinfonische Jugendblasorchester Nordschwarzwald tritt am Sonntag, 14. September, in der Nagolder Stadthalle auf. Das Konzert beginnt um 18 Uhr, Einlass ist ab 17.30 Uhr. Tickets gibt es bei Reservix für 15 Euro (Erwachsene) beziehungsweise 10 Euro (ermäßigt), Restkarten (21/14 Euro) an der Abendkasse. Ermäßigungen gelten für Schüler, Auszubildende, Studierende, Bundesfreiwilligendienstleistende und Nagoldpass-Inhaber.