Konzert in Nagold: Gansch begeistert Zuhörer stets aufs Neue

Beim Konzert des Jugendblasorchesters Nordschwarzwald am 14. September in der Nagolder Stadthalle wird der Ausnahme-Trompeter Thomas Gansch als Solist mitwirken.
Thomas Gansch, Jahrgang 1975, entzieht sich seit jeher erfolgreich jeder Schubladisierung. Ob in der von ihm mitbegründeten Formation „Mnozil Brass“, mit der er seit dreißig Jahren rund um den Globus auftritt, im legendären „Vienna Art Orchestra“, als Solist mit großem Orchester oder im familiär-theatralischen Verband mit seiner Frau Theresia und dem gemeinsamen Programm „Doppelgansch“, ob als Komponist, Arrangeur, Conferencier Schlagersänger, Big-Band-Leiter oder Blasmusik-Kapellmeister, der gebürtige Niederösterreicher lässt sich auf kein musikalisches Genre festlegen.