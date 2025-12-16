Konzert in Müllheim: Musiklehrer laden zum Mitsingen ein

Von Engelsklängen zu Big-Band-Sound: Das Markgräfler Gymnasium Müllheim hatte zum Weihnachtskonzert in der voll besetzten evangelischen Stadtkirche eingeladen.
In festlichem Kerzenschein fand das traditionelles MGM-Weihnachtskonzert statt. Der Kirchenraum bot den Chören und Orchestern einen idealen Rahmen, in dem fünf Musik-AGs ihr vielfältiges Programm vorstellten und dabei in beeindruckender Bandbreite ihre musikalischen Fähigkeiten und Stile zeigten, wie es in einem Nachbericht der Schule heißt.