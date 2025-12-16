Konzert in Müllheim: Musiklehrer laden zum Mitsingen ein

Von Engelsklängen zu Big-Band-Sound: Das Markgräfler Gymnasium Müllheim hatte zum Weihnachtskonzert in der voll besetzten evangelischen Stadtkirche eingeladen.

In festlichem Kerzenschein fand das traditionelles MGM-Weihnachtskonzert statt. Der Kirchenraum bot den Chören und Orchestern einen idealen Rahmen, in dem fünf Musik-AGs ihr vielfältiges Programm vorstellten und dabei in beeindruckender Bandbreite ihre musikalischen Fähigkeiten und Stile zeigten, wie es in einem Nachbericht der Schule heißt.

Mit fröhlichem „DingDong“ („Carol of the Bells“) stimmte der Unterstufen-Chor (Leitung David Brooke) die Zuhörer sogleich auf Weihnachten ein und fügte dann seinen eigenen Wunschzettel mit einem Medley populärer Weihnachtslieder an. Gemeinsam mit dem Unterstufen-Orchester (Andre Ovalle) ließ der Chor immer schönere weihnachtliche Glocken (Ding dong Bells) erklingen.

Mit deutlich rockigeren Tönen zeigte das Unterstufen-Orchester anschließend eine weitere Facette seines Repertoires mit einem ausgeprägten Gefühl für Rhythmus, Tempo und dramatische Effekte, heißt es. Es schlug einen zeitlichen Bogen bis ins 21. Jahrhundert, der mit einer neu arrangierten Version des Brass-House-Titels „Turtledaktyl“ endete.

Einen wirkungsvollen Kontrast bildeten die engelsgleichen Klänge von „Hark the herald angels sing“, mit denen der Schulchor (geleitet von Katrin Schuthof) von der Kirchen-Empore aus seinen ersten Auftritt hatte. Nach dem trostspendenden „Lean on me“ hob der Chor mit „On rising wind“ zum Anschluss erneut in himmlische Höhen ab und sorgte für einen der Höhepunkte des Konzerts, heißt es weiter.

Mal jazzig angehaucht,mal „beswingt“

Jazzig angehauchte Interpretationen von „All I want for Christmas“ und des ursprünglich jiddischen Musical-Stücks „Bei mir bist du schön“, souverän vorgetragen vom MGM-Schulorchester (Leitung: Karoline Stängle), spannten den stilistischen Rahmen noch einmal weiter und setzten einen weiteren strahlenden Glanzpunkt dieses Abends.

Die Big Band, geleitet von Marcel Fischer, erhob sich in ihrem Einstiegsstück „Fly me to the moon“ ebenfalls in die Lüfte: Sie präsentierte sich mit kraftvoll „beswingtem“ Sound und versprach nicht zu viel, als sie ankündigte, mit „Malagueña“ „die Kirche zum Beben zu bringen“. Mit einer flockig arrangierten „Jingle Bells“-Version rundete die Big Band ihren Auftritt und eine gelungene Vorstellung der verschiedenen Schüler-Formationen ab, heißt es in dem Nachbericht der Schule.

GemeinschaftlicherAusklang

Zum gemeinschaftlichen Ausklang des Konzerts luden die beteiligten Musiklehrer mit ihren Instrumenten das Publikum zum Mitsingen ein und entließen es mit „O du fröhliche“ frohgestimmt in das dritte Adventswochenende.

Die zahlreichen Besucher in der voll besetzten Stadtkirche honorierten die festliche Stimmung, die gelungene Musikauswahl und die musikalisch versierten Vorträge der Schüler mit anhaltendem Applaus.

In seiner Dankesrede hob Schulleiter Stefan Windisch auch die Leistung der Schüler-Technik-AG hervor und dankte der evangelischen Kirchengemeinde, dass sie ihr Haus mit der schönen Akustik für das Weihnachtskonzert des MGM geöffnet hatte.