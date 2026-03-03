Konzert in Meßstetten: Balinger Vokalensemble beeindruckt
Das Vokalensemble war in Meßstetten zu Gast. Foto: Doris Blab

„Voices, Hearts & Souls“ singen in Meßstetten ihren ersten Auftritt in diesem Jahr.

Das erste Konzert der vier anstehenden Jahreskonzerte des Balinger Vokalensembles „Voices, Hearts & Souls“ unter der Leitung von Juandalynn R. Abernathy begeisterte jüngst das Publikum in der Heuberg-Metropole Meßstetten. Gespannt lauschten die Zuhörer laut einer Vereinsmitteilung den Liedern, die die Sehnsucht nach der himmlischen Welt, die Verbindung mit Jesus und das Vertrauen auf den lebendigen Gott zum Ausdruck brachten.

 

Beeindruckt hat das bekannte „Halleluja“ von Leonard Cohen in einer Bearbeitung von Barrie C. Turner, das Lied „Shallow“ von Lady Gaga bearbeitet von Mac Huff und Swing Down, „Sweet Chariot“ in einem Arrangement von Lloy Larson. Die Solostellen übernahmen in Summe drei der Chormitglieder, genauer waren es Tina Gabelica (Sopran), Theresia Rieder (Alt) und Michael Komissarenko (Tenor). Am Klavier begleitet Giuseppe Pisciotta die Musiker aus Balingen, die nun in Meßstetten konzertierten. Die Gesamtleitung des Vokalensembles hat bei den Konzerten Juandalynn R. Abernathy.

Das nächste Konzert findet am 19. April in Vöhringen statt.​

 