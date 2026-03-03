Konzert in Meßstetten: Balinger Vokalensemble beeindruckt

Beeindruckt hat das bekannte „Halleluja“ von Leonard Cohen in einer Bearbeitung von Barrie C. Turner, das Lied „Shallow“ von Lady Gaga bearbeitet von Mac Huff und Swing Down, „Sweet Chariot“ in einem Arrangement von Lloy Larson. Die Solostellen übernahmen in Summe drei der Chormitglieder, genauer waren es Tina Gabelica (Sopran), Theresia Rieder (Alt) und Michael Komissarenko (Tenor). Am Klavier begleitet Giuseppe Pisciotta die Musiker aus Balingen, die nun in Meßstetten konzertierten. Die Gesamtleitung des Vokalensembles hat bei den Konzerten Juandalynn R. Abernathy.