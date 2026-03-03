Konzert in Meßstetten: Balinger Vokalensemble beeindruckt

„Voices, Hearts & Souls“ singen in Meßstetten ihren ersten Auftritt in diesem Jahr.
Das erste Konzert der vier anstehenden Jahreskonzerte des Balinger Vokalensembles „Voices, Hearts & Souls“ unter der Leitung von Juandalynn R. Abernathy begeisterte jüngst das Publikum in der Heuberg-Metropole Meßstetten. Gespannt lauschten die Zuhörer laut einer Vereinsmitteilung den Liedern, die die Sehnsucht nach der himmlischen Welt, die Verbindung mit Jesus und das Vertrauen auf den lebendigen Gott zum Ausdruck brachten.