Konzert in Maulburg: Alemannisches neben Pop-Klassikern

Jüngst besuchten gute Bekannte das Dorfstübli in Maulburg: Es kam die Formation des „MännerXang – Selbsext“, ein Sextett aus gestandenen Sängern und Musikern.
Jeden ersten Montag im Monat präsentiert sich im Dorfstübli Maulburg eine kulturelle Veranstaltung mit Begegnung, Austausch, Neuem, Inspiration und Kommunikation - und mit niveauvoller musikalischer Darbietung, wovon viele bisherigen Konzerte in bester Erinnerung der Besucher blieben. Veranstalter ist jeweils das Kultur-Café des Geschichts- und Kulturvereins Maulburg, das sich steigender Beliebtheit erfreut.