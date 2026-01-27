Konzert in Mambach: Antonikonzert ist gut besucht

Die Feuerwehrmusik Mambach hatte am vergangenen Samstagabend in die Gemeindehalle nach Atzenbach zu ihrem Antonikonzert eingeladen. Vorstandsmitglied Anna Wetzel begrüßte hierzu eine große Anzahl an Besuchern, darunter waren Vertreter der Feldmusik Luthern (Schweiz), Vertreter von befreundeten Vereinen, Mambachs Ortsvorsteher Klaus Wetzel sowie Altbürgermeister Peter Palme.

Dirigent Thomas Hierholzer hatte in den vergangenen Wochen mit seinen Musikern ein abwechslungsreiches Konzertprogramm zusammengestellt. Der erste Konzertteil begann mit „Where Eagles Soar“ von Steven Reinecke. Die Programmführung des Abends hatten die beiden Jungmusikerinnen Chiara Holzhüter und Emilie Frank übernommen, die gekonnt durchs Programm führten. Aus der Feder von Markus Götz stammte das nächste Stück „Joos Fritz“, dem „Im weißen Rössel“ von Schwalgin folgte und danach das passende Stück dazu von Timo Dellweg „Kaiserin Sissi“. Jedes einzelne Stück wurde mit tosendem Applaus für das 34-Köpfige Orchester belohnt.

In der Pause gab es Ehrungen verdienter langjähriger aktiv Mitglieder (wir berichten noch). Von Erick Debs stammte das erste Stück des zweiten Teils „Pearl Harbor“, dem „Double Dutch“ von Dizzy Stratford folgte. Das Stück „Pirates of the Carribbean“ wurde als nächstes zu Gehör gebracht. Mit „At World’s End“ von Ted Ricketts ging es weiter im Programm bevor man „Mamma Mia“ von Peter Kleine Schaars hörte.

Aus der Feder von Valentin Hierholzer einem Mitglied der Feuerwehrmusik Mambach stammte das nächste Stück „Festum Anniversarum“ welches er aus Anlas des 125-jährigen Jubiläums der Feuerwehrmusik Mambach im vergangenen Jahr komponierte. Rauschender Beifall wurde auch für alle Stücke im zweiten Teil gegeben der nicht aufhören wollte. Danach spielte die Feuerwehrmusik Mambach noch zwei Zugaben welche mit Beifall belohnt wurden. Anschließend spielte Jürgen Klingele zu Tanz und Unterhaltung auf. Die Feuerwehrmusik Mambach konnte mit Bianca Kälble ein neues Aktivmitglied auf der Trompete begrüßen. Matei Rata(Saxophon) hat im vergangenen Jahr das Jungmusikerleistungsabzeichen in Silber bestanden und wurde mit dem Abzeichen von Registerkollege Gotthard Dietsche ausgezeichnet. Ebenfalls haben drei Jugendliche im vergangenen Jahr das Vereinsinterne Junior Abzeichen bestanden und bekamen die Urkunde mit einem Präsent von Anna Wetzel überreicht.