Konzert in Mambach: Antonikonzert ist gut besucht

Die Feuerwehrmusik Mambach begeistert die Zuhörer in der vollen Halle. Der Dirigent Thomas Hierholzer hat ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt.
Die Feuerwehrmusik Mambach hatte am vergangenen Samstagabend in die Gemeindehalle nach Atzenbach zu ihrem Antonikonzert eingeladen. Vorstandsmitglied Anna Wetzel begrüßte hierzu eine große Anzahl an Besuchern, darunter waren Vertreter der Feldmusik Luthern (Schweiz), Vertreter von befreundeten Vereinen, Mambachs Ortsvorsteher Klaus Wetzel sowie Altbürgermeister Peter Palme.