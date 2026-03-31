Konzert in Lörrach: Motettenchor eröffnet Jubiläumsjahr

Die Bonifatiuskirche war am Sonntagabend restlos ausverkauft; die Zuhörer drängten sich bis auf den letzten zusätzlich gestellten Stuhl und hinauf auf die Empore.
Das Konzert wurde passend zum nahenden Karfreitag und dem Osterfest aufgeführt. Minutenlanger begeisterter Applaus löste die andächtige Stille ab, die am Ende der zweistündigen Aufführung von Bachs Johannespassion herrschte. 1724 an Karfreitag in der Leipziger Nikolaikirche uraufgeführt, ist sie Bachs erste große Passionsvertonung als Thomaskantor. Erzählt wird das Leidensgeschehen nach dem Evangelisten Johannes, dessen Text um das Jahr 100 nach Christus entstanden ist, mit den Stationen Verrat, Gefangennahme, Verleugnung, Verhör vor Pilatus, Kreuzigung und Begräbnis.