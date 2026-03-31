Konzert in Lörrach: Motettenchor eröffnet Jubiläumsjahr

Die Bonifatiuskirche war am Sonntagabend restlos ausverkauft; die Zuhörer drängten sich bis auf den letzten zusätzlich gestellten Stuhl und hinauf auf die Empore.

Das Konzert wurde passend zum nahenden Karfreitag und dem Osterfest aufgeführt. Minutenlanger begeisterter Applaus löste die andächtige Stille ab, die am Ende der zweistündigen Aufführung von Bachs Johannespassion herrschte. 1724 an Karfreitag in der Leipziger Nikolaikirche uraufgeführt, ist sie Bachs erste große Passionsvertonung als Thomaskantor. Erzählt wird das Leidensgeschehen nach dem Evangelisten Johannes, dessen Text um das Jahr 100 nach Christus entstanden ist, mit den Stationen Verrat, Gefangennahme, Verleugnung, Verhör vor Pilatus, Kreuzigung und Begräbnis.

Chor ist historisch verbunden mit dem Werk Dass die Wahl auf die Johannespassion fiel, spiegelt die tiefe historische Verbundenheit des Motettenchors mit diesem Meisterwerk wider. Von den nunmehr zwölf Aufführungen in der Chorgeschichte leitete allein der Gründer und langjährige Dirigent Karl Friedrich Rieber sieben.

Selbst 302 Jahre nach der Uraufführung und 92 Jahre nach der Lörracher Erstaufführung nimmt das Werk die Zuhörer unvermindert gefangen. Wie es im Leipzig des frühen 18. Jahrhunderts geklungen hat, entzieht sich der historischen Gewissheit; die heutige Aufführungspraxis kennt jedoch unzählige, sorgfältig dokumentierte Interpretationen. In Lörrach entschied man sich mit dem Ensemble BaroqueLAB Frankfurt für einen frischen und zugleich historisch informierten Zugriff. Das junge, auf Alte Musik spezialisierte Kollektiv erwies sich als idealer Klangpartner.

Unter der exzellenten Leitung von Joss Reinicke, der den Chor seit 2022 führt, präsentierte sich das Ensemble in Höchstform: ausgeglichen in allen Stimmen, mit warmem Gesamtklang, klarer Textartikulation und einer plastisch herausgearbeiteten Dynamik, die mühelos zwischen erzählenden Rezitativen, innigen Chorälen und Arien sowie den aufgewühlten Chören der Menge oszillierte.

Kollektive Vernichtungswut wirkt ganz zeitlos

In Chorälen wie „Wer hat dich so geschlagen“ agierte der Chor auf Spitzenniveau und entfaltete eine geradezu kammermusikalische Geschlossenheit, die den theologischen Ernst mit großer Eindringlichkeit vermittelte. Zu den Höhepunkten zählten ebenso die Turba-Rufe, in denen sich die Menge gegen den unschuldigen Christus wendet. Wenn der Chor schneidend „Wäre dieser nicht ein Übeltäter, wir hätten dir ihn nicht überantwortet“ oder „Nicht diesen, sondern Barabbam“ deklamierte, bündelten sich rhythmische Schärfe und polyphone Verflechtung zu bedrängender Unruhe.

Im mehrfach gesteigerten „Kreuzige, kreuzige!“ gewann diese kollektive Erregung eine beklemmende Gegenwart: Die entfesselte Lust am Verurteilen, die Bach hier musikalisch typisiert, wirkt wie ein zeitloses Menetekel. Eine regelrecht glanzvolle Höchstleistung lieferte Tenor Martin Höhler (Evangelist, Arien), der der Erzählung mit enorm flexiblem Stimmvolumen und müheloser Strahlkraft ihre erzählerische Spannung verlieh. Mit packender Deklamation hielt er den Handlungsfaden fest in der Hand.

Exzellente Solisten brillieren in ihren Passagen

Flankiert wurde er von einem exzellenten Solisten-Ensemble, in dem Elena Tsantidis (Sopran) und Kea Niedoba (Alt) ihre Partien mit großer Ausdruckstiefe füllten. Den eindrucksvollen Gegenpol bildeten im Bass Mateo Peñaloza Cecconi als ein zwischen Macht und Ohnmacht schwankender Pilatus und Johannes Arzt, der der Christus-Partie eine würdevolle Ruhe verlieh.

Dieser furiose Abend markiert erst den Auftakt des Jubiläumsjahres, das mit weiteren Höhepunkten fortgesetzt wird. Am 19. Juni um 18 Uhr öffnet eine Sonderausstellung im Dreiländermuseum – einen Tag vor „Lörrach singt!“. Das zweite Jubiläumskonzert im Burghof folgt am 18. Oktober mit Werken von Mendelssohn Bartholdy, Beethoven, Brahms sowie einer Uraufführung von Elisabeth Fußeder zum Motettenchor-Jubiläum.