Konzert in Lörrach: Konzert in St. Bonifatius

Das Vokalensemble Cappella Leonis Foto: zVg/Andreas Bühler Lörracher Vokalensemble Cappella Leonis singt unter der Leitung von Andreas Mölder.







Die katholische Kirchenmusik lädt zum ConBoni-Konzert „Herbstengel Gabriel“ ein. Das Konzert findet am Sonntag, 28. September, ab 17 Uhr in der Kirche St. Bonifatius in Lörrach statt, heißt es in einer Pressemitteilung. Es singt das Lörracher Vokalensemble Cappella Leonis unter der Leitung von Andreas Mölder. Den Gedenktag des Erzengels Michael feiert die katholische Kirche jedes Jahr am 29. September, also am Anfang des Herbsts. Das nächste ConBoni-Konzert heißt daher auch „Herbstengel Gabriel“. Dem Erzengel Gabriel hat der Komponist Giovanni Pierluigi Palestrina, dessen 500. Geburtstag wir in diesem Jahr feiern, eine eigene Messe gewidmet, die „Missa Gabriel Archangelus“. In seiner Messe verarbeitet Palestrina Motive aus der Motette „Gabriel Archangelus“ von Philippe Verdelot, die ebenfalls im Konzert erklingen wird und der Palestrina-Messe ihren Namen gab. In formvollendeter Polyphonie (vielstimmige Satztechnik, bei der jede Stimme ihre eigenständige melodische Linie hat, die alle dennoch harmonisch zusammenpassen) entwickelt Palestrina aus einfachen Motiven ein kunstvolles Stimmengeflecht, welches den Kirchenraum zu Ehren des Erzengels Gabriel mit zauberhaftem Klang erfüllt, heißt es in der Ankündigung.