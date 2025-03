Das Handharmonika-Orchester Lauterbach (HHO) lädt am Sonntag, 30. März, zum Kirchenkonzert in die Katholische Kirche St. Michael ein.

Beginn ist um 18 Uhr. Anlass ist das 750-jährige Bestehen der Kirchengemeinde.

Die Proben laufen beim HHO Lauterbach seit Wochen auf Hochtouren, und wie man von Dirigentin Uta Borho hört, auch beim engagierten Konzertpartner, dem Schwarzwald-Harmonika-Orchester Furtwangen (SHO).

Dies ist eines der ältesten und größten Akkordeonorchester des Schwarzwald-Baar-Kreises. Dirigentin Uta Borho, die sowohl das HHO Lauterbach als auch das SHO Furtwangen unter ihren musikalischen Fittichen führt, hat ein abwechslungsreiches und vielseitiges Programm für die beiden Orchester zusammengestellt.

Konzert der besonderen Art

Zusätzlich bereichern gleich mehrere Solokünstlerinnen das Programm mit ihrem musikalischen Können. Mit Stefanie Staiger an der Orgel konnte eine gute Bekannte aus dem ehemaligen Akkordeonorchester Tennenbronn zur Mitgestaltung gewonnen werden. An der Klarinette wird Sabrina Michelfeit zu hören sein. Michelfeit wird bei einem „Heimspiel“ in Lauterbach einmal mehr ihre Klasse in Harmonie mit dem Akkordeon unter Beweis stellen. Gesanglich wird mit der aktiven Jugendspielerin Magdalena Kunz ein Eigengewächs des HHO zu hören sein.

„ Freuen Sie sich also auf ein Konzerterlebnis der besonderen Art. Genießen Sie den klangerfüllten Kirchenraum und lassen Sie sich von der Musik verzaubern“, heißt es von den Veranstaltern. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.