Konzert in Lauffen: In den Pausen wird die Halle zum Weihnachtsdorf

Mit einem „vollen Haus“ und einer musikalischen Reise feierte der Musikverein Lauffen seinen Jahresabschluss in der Sport- und Festhalle.

Das neu eingeführte Veranstaltungskonzept, eine Mischung aus konzentriertem Stuhlkonzert und stimmungsvollem „Weihnachtsdorf“, sorgte beim Publikum für große Begeisterung. Für das leibliche Wohl war in den Pausen gesorgt. Der neue Ansatz: Für die gemütlichen Pausen hatte der Verein ein stimmungsvolles Weihnachtsdorf in der Halle aufgebaut, das den Gästen ermöglichte, die kulinarischen Angebote in besonderer Atmosphäre zu genießen.

Stürmische Zeiten Der Vorsitzende für Musik und Jugend, Tobias Engesser, blickte in seiner Begrüßung emotional auf das vergangene Vereinsjahr zurück, das er als „stürmisch“ beschrieb.

Während der Konzertbeiträge galt die Aufmerksamkeit der Musik. Den Auftakt gestaltete die Jugendkapelle unter Leitung von Eric Schwab.

Atemberaubend Ein besonderer Höhepunkt war der Solist Emil Betzmann, der mit „Take my breath away“ an der Trompete begeisterte. Mit „A Western Suite“ nahm die Jugendkapelle das Publikum mit auf eine Reise in den Wilden Westen, bevor sie als Zugabe das moderne Stück „Moana“ präsentierten.

Im Mittelteil des Konzerts übernahm der Musikverein Hochemmingen unter Helmut Martin die Bühne. Mit „Kaiserin Sissi“ und dem Rock-Klassiker „Music“ von John Miles überzeugten sie das Publikum.

Zum Abschluss Den Abschluss bildete die Hauptkapelle des Musikvereins Lauffen, geleitet von Joachim Mager, der mit einer gelungenen Stückauswahl überzeugte. Die Interpretation von „Voice of the Vikings“ griff symbolisch die „stürmischen Zeiten“ des Vereinsjahres auf.

Das Orchester zeigte sich auf hohem Niveau, setzte mit dem Soundtrack zu „Avatar: The Way of Water“ ein modernes Highlight und entführte das Publikum mit „Windjammer“ von Robert Buckley auf eine abenteuerliche Seereise. Hervorzuheben ist die Darbietung von Finja Wiest, die auf der Querflöte mit Präzision und musikalischem Gefühl überzeugte.

Den stimmungsvollen Schlusspunkt setzte das gemeinsame Weihnachtslied „Herbei, o ihr Gläubigen“: rund 70 Musiker beider Kapellen erfüllten die Halle mit festlichen Klängen und verabschiedeten die Gäste so in die Adventsnacht.