Konzert in Lauffen: In den Pausen wird die Halle zum Weihnachtsdorf

Mit einem „vollen Haus“ und einer musikalischen Reise feierte der Musikverein Lauffen seinen Jahresabschluss in der Sport- und Festhalle.
Das neu eingeführte Veranstaltungskonzept, eine Mischung aus konzentriertem Stuhlkonzert und stimmungsvollem „Weihnachtsdorf“, sorgte beim Publikum für große Begeisterung. Für das leibliche Wohl war in den Pausen gesorgt. Der neue Ansatz: Für die gemütlichen Pausen hatte der Verein ein stimmungsvolles Weihnachtsdorf in der Halle aufgebaut, das den Gästen ermöglichte, die kulinarischen Angebote in besonderer Atmosphäre zu genießen.