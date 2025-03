Konzert in Kommingen: Zoffvoices präsentieren geballte Frauenpower

1 Die Zoffvoices – hier im Juli 2022 – überzeugen in der alt-katholischen Kirche in Kommingen mit erstklassiger stimmlicher Darbietung und passender Choreografie. (Archivfoto) Foto: Conny Hahn

Der Konstanzer Frauenchor gastiert am Samstag, 15. März, zum dritten Mal in der alt-katholischen Kirche in Kommingen.









Der Konstanzer Frauenchor Zoffvoices tritt in der alt-katholischen Kirche in Kommingen auf. Nach zwei erfolgreichen Konzerten in den Jahren 2018 und 2022 in der voll besetzten Kirche gastieren die Sängerinnen nun bereits zum dritten Mal in dem beschaulichen Dorf an der Grenze zur Gemarkung Konstanz. Zustande kam der Kontakt über Anita Heer aus Kommingen, die den Chor im Rahmen einer Hospitation während ihrer Ausbildung zur Chorleiterin kennengelernt hatte und ihm zeitweise auch als Sängerin angehörte.