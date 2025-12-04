Konzert in Königsfeld: Musikalischer Abend voller Geschichte und Glanz

Das Zinzendorf-Blasorchester spielte in Königsfeld im Rahmen des Altschülertreffens ein besonderes Konzert.
Das Zinzendorf-Blasorchester hat in den vergangenen 25 Jahren an vielen besonderen Orten und Gelegenheiten musiziert – vor dem schwedischen Königspaar, bei der Hochzeit von Kollegen, zur Einweihung des Jan-Hus-Hauses, in der Sächsischen Staatskanzlei, bei den Donaueschinger Musiktagen sowie auf Konzertreisen nach Herrnhut, Frankreich, Tschechien und Norwegen, schreibt die Schule in einer Mitteilung.