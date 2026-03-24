Konzert in Hüsingen: Männerchor Hüsingen beweist Selbstironie

Vor ausverkaufter Halle und anders als sonst nicht auf der Bühne, sondern an einer Längsseite, positionierten sich die 18 Sänger um Dirigent Dieter Waibel und Michael Herrmann am Flügel. Zwischen den im Halbrund gestellten Stühlen befanden sich kleine Tischchen mit Knabbereien und als Abstellplatz für die Gläser. So konnte man sich zurücklehnen und genießen, was der Chor darbot. Kulinarisch ging es ebenfalls zu, denn zwischen den Liedblöcken hatten die Männer Leckereien angerichtet.

Schmachtende Liebeslieder mit Augenzwinkern Begeisterung fand der Auftakt „Männer“ von den Bläck Fööss. in Etappen liefen die Sänger ein und boten ein ganz neuartiges Erscheinen. Das könnte durchaus Schule machen für weitere Chorvorhaben, hieß es am Rande des Konzerts. Bevor es die Quiche vom Lachs oder Gemüse gab, erlebte man die frechen Männer, die „die Kirschen in Nachbars Garten“ pflückten oder „Kuscheln mit der Fidschi-Puppe“ sangen. Natürlich durfte „Ehemanns Klage“ nicht fehlen, das Lied des armen Ehemanns, der die Hölle schon auf Erden hat.

Schmachtende Liebeslieder bildeten den zweiten Block, vor allem gefühlvoll und sanft erklangen „Die wahre Liebe“ von Leoš Janáček sowie „Rote Rosen“ von W. Heinrichs.

Auch Stücke rund um das Trinken werden aufgeführt

Wie nicht anders zu erwarten, sind die Männer auch durstig. Dirigent Dieter Waibel sagte augenzwinkernd: „Wenn wir trinken, dann uneigennützig und aus Liebe.“ In diesem Block wurden Friedrich Silchers „Der lustigen Doktoren Leibliedlein“ und „Entschuldigung“ überzeugt vorgetragen. Mit viel Engagement und Einfühlungsvermögen begleitete Michael Herrmann am Flügel einige der Lieder, was besonders bei „Das Gläschen, das muss wandern“ (Viva la Kumpanaia) herausragte.

Nach dem herzhaften „Duo vom Party-Burger“ erfreuten die Männer mit Evergreens und Schlagern, die gerne vom Publikum mitgesummt wurden. „Ob blond, ob braun“, „Margarita“, „Wochenend und Sonnenschein“, „Marina“, „Liebeskummer lohnt sich nicht“, „Schuld war nur der Bossa Nova“ – die bekannten Stücke verführten die begeisterten Gäste zum Mitklatschen. Und als letzten Gang vor dem Finale gab es Süßes – natürlich „Hüsiger“, der bekannt-beliebte Kuchen der Heimat.

Gedichte von Joachim Ringelnatz

Unterbrochen wurden die Liedbeiträge durch Einlagen mit humorvollen Gedichten von Joachim Ringelnatz und einem Sprechgesang von Ralph Benatzky. Anita Waibel beteuerte ihrem gedanklich abwesenden Ehemann (Holger Sutter), dass sie ihn dieses Jahr nichts kosten werde, das Kleid kann man ändern. Ralf Kiefer trainierte in „Klimmzug“ die Männer, so dass sie gar ins Schwitzen kamen. Und der „männliche Briefmark“, der nicht wiedergeküsst werden konnte, weil er hat verreisen müssen, dargestellt von Ralf Kiefer und Michael Winter, verleitete zum Schmunzeln. Das Gedicht „Zu einem Geschenk“ und das Lied „Mehlspeis“, vorgetragen von Anita Waibel, gefielen ebenso.

Noch einmal in Erinnerung schwelgen durften die Gäste zum Abschluss beim Potpourri der musikalischen Komödie, die vergangenes Jahr aufgeführt wurde und drei ausverkaufte Abende verzeichnete. Die Solisten waren noch einmal gekommen, um das begeisterte Publikum mitzureißen.

Dieter Waibel verstand es, ein ansprechendes, kurzweiliges und begeisterndes Programm auf die Beine zu stellen. Getreu dem Motto, des Abends, „Was Männer so anrichten“, erreichte er, dass auch nach dem knapp dreistündigen Konzert die Gäste noch gemütlich zusammenstanden oder -saßen, um sich auszutauschen.

Chorleiter Dieter Waibel brach auch eine Lanze für das gemeinsame Singen im Chor. Er empfahl, mitzusingen. Proben sind donnerstags von 20 bis 21.30 Uhr in der Gemeindehalle Hüsingen mit anschließendem geselligen Beisammensein.