Konzert in Hüsingen: Männerchor Hüsingen beweist Selbstironie

Der Männerchor Hüsingen begeisterte mit einem kulinarischen Konzert die Besucher.
Vor ausverkaufter Halle und anders als sonst nicht auf der Bühne, sondern an einer Längsseite, positionierten sich die 18 Sänger um Dirigent Dieter Waibel und Michael Herrmann am Flügel. Zwischen den im Halbrund gestellten Stühlen befanden sich kleine Tischchen mit Knabbereien und als Abstellplatz für die Gläser. So konnte man sich zurücklehnen und genießen, was der Chor darbot. Kulinarisch ging es ebenfalls zu, denn zwischen den Liedblöcken hatten die Männer Leckereien angerichtet.