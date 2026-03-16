Konzert in Horber Schulzentrum: Big-Band-Sound erfüllt die Aula

Der Förderkreis der Horber Realschule hatte zum zweiten Mal zu einem Abend voller Swing, Jazz, Latin, Fusion, Funk und Rock eingeladen. Zwei Big-Bands brachten diesen Mix mit.
Stand die Premiere im vergangenen Jahr, bei der gleich zwei Ereignisse gefeiert werden konnten – 25 Jahre Förderverein der Realschule Horb und das Schulhofprojekt mit grünem Klassenzimmer – noch unter dem Motto „Wir gehen auf ne Pizza nach Nizza“, da die 9a ihre Klassenkasse mit der Bewirtung aufbesserte, so organisierte der Förderverein das Konzert in diesem Jahr aufgrund der großen Nachfrage, wie der Fördervereins-Vize Sascha Heinrich und Klassenlehrer der 10a, die an diesem Abend bewirtete, in einem kurzen Gespräch erklärte.