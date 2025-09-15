Konzert in Horb: Taylor Swift wird Blasmusikexpertin

Auf der Burgruine Dießen traf zünftige Blasmusik auf weltbekannte Pop- und Rockhits – „The Heimatdamisch“ begeisterten mit Cover-Versionen und viel musikalischem Witz.
Musikalische Neuinterpretationen sind spätestens seit dem Bekanntwerden von „The BossHoss“ oder „Dick Brave & The Backbeats“ gar nicht mehr so außergewöhnlich. Doch einige wenige Bands beschreiten mit ihren gewagten Cover-Versionen recht mutige Wege und sorgen damit regelrecht für Furore bei eingefleischten Musikfans. So einst der Amerikaner Richard Cheese, der brutale Metalhymnen in stilvolle Swingballaden verwandelte und hinsichtlich der dadurch klar verständlichen Texte für große Belustigung bei den Metalfans sorgte.