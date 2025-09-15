Konzert in Horb: Taylor Swift wird Blasmusikexpertin

Auf der Burgruine Dießen traf zünftige Blasmusik auf weltbekannte Pop- und Rockhits – „The Heimatdamisch“ begeisterten mit Cover-Versionen und viel musikalischem Witz.

Musikalische Neuinterpretationen sind spätestens seit dem Bekanntwerden von „The BossHoss“ oder „Dick Brave & The Backbeats“ gar nicht mehr so außergewöhnlich. Doch einige wenige Bands beschreiten mit ihren gewagten Cover-Versionen recht mutige Wege und sorgen damit regelrecht für Furore bei eingefleischten Musikfans. So einst der Amerikaner Richard Cheese, der brutale Metalhymnen in stilvolle Swingballaden verwandelte und hinsichtlich der dadurch klar verständlichen Texte für große Belustigung bei den Metalfans sorgte.

Auch in der Region um Horb traten in der Vergangenheit einige Bands auf, die ihr Konzept darauf ausrichteten, Lieder neu zu interpretieren und diese dabei einem völlig anderen Genre zuzuordnen. So beispielsweise die Band „Rebel Tell“, die mit ihrem „Schlagerbilly“ mehrmals auf dem Altheimer Bockbierfest für Begeisterung sorgten.

„Highway To Oberkrain“

Am vergangenen Samstag erwartete die Besucher auf der Dießener Burgruine ein ähnliches Musikexperiment, welches den Protagonisten auf der Bühne letztlich vollends gelang. Direkt aus „Brass Vegas“ verschlug es die Bad Tölzer Formation „The Heimatdamisch“ in das bezaubernde Ambiente der Burg, wo Bandleader, Arrangeur und Schlagzeuger Florian Rein mit Vollgas auf den „Highway To Oberkrain“ zu steuerte. Allein die Eröffnung mit dem Titel „Eye Of the Tiger“, der im Oberkrainer-Stil für Spannung sorgte, versetzte das Publikum in freudige Erwartung, dass noch so mancher Song am Abend für eine hörenswerte Überraschung sorgen wird.

So auch der Hit von Bandleader Reins Lieblings-Oberkrainer-Künstlerin „Madonna“, mit dem die Band ihrem neuen Album „Material Girl“ den Titel gab. Wilde Soli-Einlagen von Max Grasmüller (Klarinette), Martin Schnitzer (Posaune) und Felix Ecke (Trompete) sorgten bei der Darbietung für großen Applaus und ließen den Funken auf die erste Reihe überspringen.

Die Stimmung beim Konzert ist hervorragend. Foto: WAGNER Foto-Media

Bewegungsfreiheit zum Tanzen

Längst herrschte eine Stimmung wie in einem prall gefüllten Bierzelt, in dem die Besucher wild auf den Bierbänken tanzen. Zur Freude der Gäste hatten diese vor der Bühne etwas mehr Bewegungsfreiheit und konnten somit beherzt zu den schwunghaften Cover-Versionen das Tanzbein schwingen. So vor allem beim Hit „Uptown Funk“ von Bruno Mars, der mit der charakteristischen Eröffnung kraftvoll an der Tuba durch Benedict Waldmann bravourös umgesetzt wurde. Ebenso die „wunderschöne Polka“, wie Rein den Titel „Video Killed The Radio Star“ ankündigte.

Das Publikum tanzt. Foto: WAGNER Foto-Media

Das beeindruckendste Opening präsentierte jedoch Trompeter Ecke zu dem Song „Sweet Child Of Mine“ (Guns N’ Roses). „Wir brauchen keinen Slash, wir haben Felix Ecke“, feierte der Bandleader seinen Musiker. Berechtigterweise, wie sich herausstellte. Vor allem das Lungenvolumen und die Ausdauer des Musikers machten das Eröffnungssolo zu einem kleinen Spektakel, welches das Publikum in großes Staunen versetzte.

Ein Blick von oben auf das Konzert in der Dießener Burg Foto: WAGNER Foto-Media

„Shake It Off“ von Swift

Für ordentlich Spaß sorgte auch die Neuinterpretation von „Blasmusikexpertin Taylor Swift“, kündigte Bandleader Rein an. So erwies sich der Hit „Shake It Off“ in der Oberkrainer-Version als wahrer Ohrwurm, bei dem kein Bein mehr in der Burg still stand. So bewies die Band letztlich unter anderem, dass moderne Hits und der Oberkrain-Sound durchaus kompatibel sind und Neuinterpretationen manchmal sogar besser klingen können als das Original.