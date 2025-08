Konzert in Hechinger Domäne: Mit ACDC-Shirts zurück in die Jugend

Bei dieser Musik werden Zuhörer zur wogenden Masse, und T-Shirts helfen dabei. Rock von ACDC war in Cover-Version in der Domäne zu hören. Mehr als nur ein Konzert.

Überall im Publikum ACDC-T-Schirts. Rocker mit Zauselbart trugen sie, gut frisierte Männer über 60 mit Goldrandbrille, achtjährige Jungs auch. Sie huldigten einer Band, die den Weg zur Hölle musikalisch austapeziert, die fast schon ein Synonym für Hardrock ist. Ihre Deutschland-Konzerte sind in Minutenschnelle ausverkauft. Wer ihre Musik trotzdem live hören will, war beim Auftakt des Domäne-Live-Sommers am Donnerstag am richtigen Platz. Die Coverband „The Jack“ ließ kaum Wünsche offen.

„ACDC ist der Klang meiner Jugend“

Aber wieso tragen so viele dazu die Originalband-T-Shirts? „ACDC ist der Klang meiner Jugend, und die dauert bis heute“, sagte ein Mann – Typ Harley-Davidson-Fahrer. Die Kumpels nicken. Motorradtreffen, im Schlamm versinkende Festivals, Kumpelhaftigkeit, Bier, erste rebellische Jugendgefühle vor mehr als 40 Jahren in zu Rockclubs umfunktionierten Dorfkneipen. Wer das mag und mochte, mag auch ACDC. Und dafür stehen die T-Shirts.

Armin hörte ACDC „als Bub“ schon 1988 in der Schleyerhalle

So sieht das auch Armin, der mit Sohn Levin und Kumpel Matthias speziell zu diesem Konzert aus Vöhringen nach Hechingen kamen. „1988, da war ich ein 16-jähriger Bub, da habe ich die live in der Schleyerhalle gehört“, erzählt er mit leuchtenden Augen. Und auch zum Hechinger Cover-Konzert gehört für ein ein Original-T-Shirt dazu. „Man erlebt die Musik und die Gemeinschaft ganz anders“, sagt er. Und er habe Karten für das ACDC-Konzert in Karlsruhe am 17. August. Natürlich geht er da im ACDC-Shirt hin. Bis zu 90 000 Besucher werden erwartet.

Rolf hat schon Karten für ACDC-Konzert in Karlsruhe

Rolf aus Rottenburg ist auch schon 55 Jahre alt. „In meiner Jugend gab es Disco und Rock, ich war Rock“, sagt er lakonisch, „und ACDC spielte da immer schon eine besondere Rolle“. Das gelte auch für Motorradtreffen, wo er gern hingeht. Hevy-Metal-Musik sei seine Leidenschaft, fünf bis sechs Konzerte entsprechender Bands besucht er jährlich. Das Cover-Konzert in der Domäne genießt er natürlich im entsprechenden Shirt, er räumt aber ein, auch Shirts anderer Bands im Schrank zu haben. „Für Guns N’ Roses ziehe ich dann hat denen ihr T-Shirt an“. Das verbinde einen einfach mit der Musik.

„Matze“ hörte ACDC auf Platte, „Vogge“ schon auf Kassette

So sehen das auch „Matze“ und „Vogge“ aus Jungingen. Matze erinnert sich noch genau: „Mit 13 bekam ich die erste ACDC-Platte“. Damals lernte er gerade Schlagzeug, das ließ er zum üben laufen, denn „bei ACDC kann man prima mitklopfen“. Vogge erzählt: „Ich bin ja jünger als Matze, ich hatte ACDC schon auf Kassette“. Natürlich auch schon länger her. Fans dieser Musik sind aber beide, und beide waren voriges Jahr beim ACDC-Konzert in Stuttgart gemeinsam mit 90 000 weiteren Fans. Die T-Shirts anziehen, ist für sie wie eine Zeitreise zu den Momenten, die mit dieser Musik verknüpft sind.

Der achtjährige Hannes aus Mössingen liebt TNT

Mit solchen Erinnerungen kann Hannes noch nicht punkten. Er ist acht Jahre alt und mit seinen Eltern aus Mössingen zur Domäne gekommen. „Wir hören viel Rock, aber nicht speziell ACDC“, erzählt seiner Mutter. Aber vor ein, zwei Jahren sei der Sohn plötzlich auf diese Musik abgefahren. Vor einem Jahr durfte er noch nicht in die Domäne, weil da das Mindestalter acht Jahre ist. Immerhin bekam er da sein ACDC-Shirt. Das hat er jetzt an und ist schon etwas überwältigt von dem Trubel um ihn rum. Er findet es toll. „TNT ist mein Lieblingslieder“, sagt er etwas eingeschüchtert.

Jungs spielen auf aufblasbaren Gitarren vor der Bühne Rocker

Er ist nicht das einzige Kind im Publikum. Vor der Bühne stehen drei Jungs, alle mit Ohrenschützern drauf. Sie schrubben in sich gekehrt auf ihren aufblasbaren Gitarren und stehen in ihrer Fantasie schon lange oben auf der Bühne.

Sigrun hatte ihr ACDC-Erlebnis im Gasthaus Rössle in Geislingen

Sigrun, die aus Geislingen mit ihrer Freundin Eva-Maria angereist ist, strahlt, als sie die Jungs vor der Bühne sieht. Und noch mehr strahlt sie, als sie über ihre ersten Erinnerungen an ACDC erzählt. Über 40 Jahre liegt das zurück. Das „Rössle“ in Geislingen war damals ein Jugendtreff für die rockigen Rebellen, und sie war mitten drin. „Wir waren letztes Jahr auch beim Konzert in Stuttgart“, sagt sie. Da hat sie auch ihr T-Shirt gekauft, das sie für das Cover-Konzert in der Domäne natürlich angezogen hat. Sie sagt: „Das steht schon irgendwie für einen Teil von meinem Leben“.

Wer Cover-Bands mag, für denen hat der Domäne Live-Sommer noch einiges zu bieten. Am Dienstag, 5. August, sind Klänge der Dire Straits zu hören, am 6. August von Foreigner, am 7. Augst sind Pink-Floyd das Thema und am 8. August Abba und Elvis. Das gesamte Programm ist auf der Domäne-Homepage nachlesbar.