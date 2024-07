Konzert in Hechingen: Sommerliche Lied-Serenade vor der Villa Eugenia

1 Studierende der Staatlichen Hochschule für Musik in Trossingen haben die sommerliche Lied-Serenade auf der Treppe vor der Villa Eugenia gestaltet. Foto: Willy Beyer

Studierende der Staatlichen Hochschule für Musik in Trossingen haben das Hechinger Publikum bei einer sommerlichen Lied-Serenade begeistert.









Im Rahmen der Konzertreihe „Musik in der Villa“ gab es am Sonntag eine Veranstaltung vom Kulturverein der Villa Eugenia in Kooperation mit der Staatlichen Hochschule für Musik in Trossingen. Die Zuhörer bekamen eine rundum gelungene sommerliche Lied-Serenade präsentiert, bei der Studierende des Instituts ihren bereits hohen Leistungsstand präsentieren konnten.