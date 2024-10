Konzert in Hechingen

1 Der Hechinger Gospelchor hat am Sonntag mit seinem Konzert in der St. Luzen-Kirche voll überzeugt. Foto: Klaus Stopper /Klaus Stopper

Neuer Dirigent, teilweise neue Lieder, gewohnter Erfolg –zum Konzert des Hechinger Gospelchors am Sonntagabend in St. Luzen waren die Bankreihen brechend voll.









Link kopiert



Brechend voll waren die Bankreihen am Sonntagabend in der St. Luzen-Kirche, und wie der starke Beifall am Ende zeigte, war das Konzert ein voller Erfolg.