Konzert in Hechingen: Lieder lassen tief ins Herz schauen

Konzert in Hechingen

1 Martin Michels hat im Bildungshaus St. Luzen seine Lieder mit seiner sehr persönlichen Sicht auf die Welt und ihre Ereignisse vorgetragen. Foto: Klaus Stopper Glaube, Schmerz, Geburt der Kinder, Liebe – sehr persönlich war das Konzert, das Martin Michels am Donnerstag gab. Der Saal war brechend voll.







Mehr als 80 Zuhörer, das muss ein lokaler Musiker erst mal schaffen. Der kleine Saal des ehemaligen Gartenhäuschens im Klostergarten von St. Luzen konnte kaum alle fassen. Mit so einem Ansturm hatten Bildungshaus-Leiterin Ulrike Stoll-Dyma als Veranstalterin wohl ebenso wenig gerechnet wie der Musiker selbst. Aber viele kennen den Musiker, der in Hechingen eine Gitarrenschule hat und in der Kirche engagiert ist.