Konzert in Hechingen-Boll: Markus Wolfahrt gastiert in der Pfarrkirche St. Nikolaus
Markus Wolfahrt entführt die Besucher in Boll in stimmungsvolle Klangbilder. Foto: Daiker

Der ehemalige Bandleader der Klostertaler gastiert am Sonntag, 28. Dezember, in der Pfarrkirche St. Nikolaus im Hechinger Stadtteil Boll. Karten sind ab sofort erhältlich.

Zu einem musikalische Jahresausklang lädt der Förderverein Maria Zell ein. Am Sonntag, 28. Dezember, gastiert der ehemalige Bandleader der Klostertaler Markus Wolfahrt wieder in der Boller Pfarrkirche St. Nikolaus. Bei diesem Kirchenkonzert zeigt er sich von seiner besinnlichen Seite und entführt die Zuhörer mit seinem Flügelhornobjekt „Alpynia“ in stimmungsvolle Klangbilder. Auch der Gesang kommt bei dieser musikalischen Auszeit vom Trubel der Weihnachtszeit nicht zu kurz. Genauso sind persönliche Geschichten oder lustige Anekdoten Inhalt eines teilweise nachdenklichen Konzertes. Festliche Alpynia-Klänge, berührende Melodien und eine eindrucksvolle Lichtershow verzaubern die Besucher.

 

Alphornbläser aus Jungingen wirken mit

Mitwirkende sind auch die Alphornbläsergruppe aus Jungingen, sowie ein weiterer Überraschungsgast an der Seite von Markus Wolfahrt. Das Konzert am Sonntag, 28. Dezember, in der St. Nikolaus Kirche in Boll beginnt um 18 Uhr und wird vom Förderverein Maria Zell organisiert. Karten im Vorverkauf kosten 23 Euro und gibt es ab sofort in den Buchhandlungen Teresa Welte und Das Buch, sowie bei der Ortschaftsverwaltung Boll (Telefon: 07471/22 96) und beim Förderverein Maria Zell (Telefon: 07471/15 1 33).

 