Konzert in Hechingen-Boll: Markus Wolfahrt gastiert in der Pfarrkirche St. Nikolaus

1 Markus Wolfahrt entführt die Besucher in Boll in stimmungsvolle Klangbilder. Foto: Daiker Der ehemalige Bandleader der Klostertaler gastiert am Sonntag, 28. Dezember, in der Pfarrkirche St. Nikolaus im Hechinger Stadtteil Boll. Karten sind ab sofort erhältlich.







Zu einem musikalische Jahresausklang lädt der Förderverein Maria Zell ein. Am Sonntag, 28. Dezember, gastiert der ehemalige Bandleader der Klostertaler Markus Wolfahrt wieder in der Boller Pfarrkirche St. Nikolaus. Bei diesem Kirchenkonzert zeigt er sich von seiner besinnlichen Seite und entführt die Zuhörer mit seinem Flügelhornobjekt „Alpynia“ in stimmungsvolle Klangbilder. Auch der Gesang kommt bei dieser musikalischen Auszeit vom Trubel der Weihnachtszeit nicht zu kurz. Genauso sind persönliche Geschichten oder lustige Anekdoten Inhalt eines teilweise nachdenklichen Konzertes. Festliche Alpynia-Klänge, berührende Melodien und eine eindrucksvolle Lichtershow verzaubern die Besucher.