1 Jörg Sommer spielt am Klavier und ist für Gesang bei der Band Maja zuständig. Foto: Band

Ein Benefizkonzert für Amnesty International gibt die Band Maja am Sonntag, 17. November, in der Alten Synagoge in Hechingen. Was auf Besucher wartet.









Link kopiert



Maja ist nicht nur der Name einer Zeichentrick-Biene, sondern auch der einer Band, die im Raum Hechingen weithin bekannt ist. Veranstaltet von Amnesty International gibt sie in der Alten Synagoge, in Hechingen am Sonntag, 17. November, von 16.05 Uhr an eine Benefizkonzert.