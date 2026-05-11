Konzert in Hardt: Barock- bis Popmusik erklingt

Ein gelungenes Frühjahrskonzert mit Saitenklang und Chorgesang vom Feinsten präsentierte in der Arthur-Bantle-Halle Hardt das Mandolinenorchester Hardt.
Nahezu alle Stuhlreihen waren besetzt in der frühlingshaft geschmückten Festhalle. Zum großen Erfolg trug auch der Solo-Oboist Karl -Friedrich Wentzel bei. Das Konzert wurde umrahmt von zwei instrumentalen Blöcken des Mandolinenorchester Hardt (MOH), in deren Mitte die Vokalmusik angesiedelt war. Das Programm enthielt Arrangements aus Barock und Neuzeit und klassische Popsongs und Evergreens von bekannten Künstlern und Bands der Gegenwart.