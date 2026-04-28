Konzert in Hallwangen: Für jeden Geschmack etwas dabei

Der Liederkranz Hallwangen hat mit seinem Konzert „Highway 950“ beeindruckend die Jubiläumsfeierlichkeiten abgeschlossen. Beim Publikum sorgte das Konzert für Begeisterungsstürme.

Einen fulminanten Schlusspunkt der Feierlichkeiten zum 950-jährigen Jubiläum Hallwangens hat der Liederkranz Hallwangen in der voll besetzten Hallwanger Festhalle gesetzt. Unter dem Titel „Highway 950“ glänzten die fast 50 Sänger des Liederkranzes und der Formation Voice Factory, zusätzlich verstärkt durch zahlreiche Projektsänger mit Musikstücken aus den 1970er Jahren.

Mitgebracht hatten die hoch motivierten Sänger schwungvolle und mitreißende Songs der Beach Boys, der Les Humphries Singers, von ABBA und vielen mehr. Michael Hegenauer (Piano), Jonas Kern (Schlagzeug) und Patrick Seeger (Gitarre) sorgten für die passende Rhythmen.

Dass beim Jubiläumskonzert für jeden Musikgeschmack etwas dabei war, bewiesen die begeisterten Reaktionen des gut gelaunten Publikums. Mit Evergreens wie „Kansas City“ und „Mexiko“ bewies der Liederkranz von Beginn an schwungvoll, wohltönend und klangstark seine Klasse.

Freude an der Musik

Auch die Aktiven von Voice Factory sorgten mit Hits der 80er-Jahre wie Bon Jovis „Livin’ on a Prayer“ oder dem „Time Warp“ für Beifallsstürme. Die Halle bebte förmlich. Überzeugend auch der Wunschtitel des Dirigenten „Takin’ It to the Streets“. Herrlich auch die von Liederkranz, Projektsängern und Voice Factory gemeinsam gesungenen Songs wie „You’re the Inspiration“, „Grease“ und das „Beach-Boys Medley“. Zusätzlich glänzten dabei Solisten, ausgestattet mit Accessoires dieser Epoche, mit ihren Darbietungen.

Allen voran aber glänzte Chorleiter Ralf Heckner durch Bühnenpräsenz, Chorleitung und Dirigat und durch überbordende Freude an Musik und Rhythmus. Eine Freude, die sich in den Jahren seiner Chorarbeit in Hallwangen spürbar auf seine Truppe übertragen hatte. Diese ließ sich von den Rhythmen mitreißen, sang überaus klangvoll und mit vollem Körpereinsatz. Kein Wunder, dass das bestens vorbereitete und anspruchsvolle Programm überzeugte.

Nicht fehlen durften mehrere Soloeinlagen: Hier begeistern Natalie Rentschler und Leon Ajdinovic mit rockigen Tönen und perfektem Outfit. Foto: Günther

Auch unvorhergesehene Pannen – da brach mitten im Stück ein Bolzen des Podests und die Bühne musste kurzzeitig geräumt werden – taten der Magie des Abends keinen Abbruch. Vielmehr zeigte sich, dass Moderator Manuel Hiller mit seinem Eingangsversprechen „Unsere Stimmen sind geölt, die gesamte Liederkranz-Maschinerie ist auf Präzision gepolt“ nicht zu viel versprochen hatte.

Das wurde in der Pause auch von Hermann Friedrich, dem ehemaligen Verbandspräsidenten des Chorverbands Kniebis-Nagold, vollauf bestätigt. Der Liederkranz Hallwangen sei, so Friedrich, ein herausragender, hochmotivierter Chor, dem es gelinge, moderne Literatur perfekt vorzutragen.

Bestens dekoriert

Deutlich wurde in den Pausengesprächen auch, dass im Verein Zusammenhalt, Gemeinschaft und Probendisziplin stimmen und dabei zwar ernsthaft und hart geübt, dazwischen aber auch immer viel gelacht wird. Überzeugend war aber nicht nur die Musik, auch die Hallwanger Festhalle war entsprechend dem Motto „Highway 950“ bestens dekoriert, einschließlich einer vor der Bühne geparkten Harley.

Für Dirigent Ralf Heckner endete der Konzertabend mit einer Überraschung: Für sein zehnjähriges Dirigat in Hallwangen wurden „King“ Ralf Krone Blumen und ein Präsentkorb überreicht. Der hierüber sichtlich gerührte „King“ bekannte: „Man kann sich eigentlich keinen schöneren und besseren Liederkranz vorstellen. Ich habe hier eine hoch motivierte Gruppe, es macht sehr viel Freude, hier in der Hallwangen zu arbeiten.“