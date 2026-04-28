Konzert in Hallwangen: Für jeden Geschmack etwas dabei

Der Liederkranz Hallwangen hat mit seinem Konzert „Highway 950“ beeindruckend die Jubiläumsfeierlichkeiten abgeschlossen. Beim Publikum sorgte das Konzert für Begeisterungsstürme.
Einen fulminanten Schlusspunkt der Feierlichkeiten zum 950-jährigen Jubiläum Hallwangens hat der Liederkranz Hallwangen in der voll besetzten Hallwanger Festhalle gesetzt. Unter dem Titel „Highway 950“ glänzten die fast 50 Sänger des Liederkranzes und der Formation Voice Factory, zusätzlich verstärkt durch zahlreiche Projektsänger mit Musikstücken aus den 1970er Jahren.