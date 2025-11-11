Konzert in Haiterbach: Benoa lockt junge Besucher in die Kirche

Bastian Benoa begeisterte zahlreiche Besucher in der Haiterbacher Laurentius-Kirche. Das Vorprogramm bestritten Matthias Trumpp und Sascha Kotschner.
Eine halbe Stunde vor Konzertbeginn stand vor dem Eingang zur evangelischen Kirche St. Laurentius bereits eine große Gruppe, die darauf wartete, dass das Tor sich öffnete. Es dauerte nur Minuten, bis im Kirchenschiff alle Bänke besetzt waren und für die Nachzügler nur noch Stehplätze übrig blieben. Im Raum vor dem Altar belegte die gut bestückte Tontechnik jeden Zentimeter.