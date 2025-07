Eine Bandbreite an Themen, Liedern und musikalischem Spiel haben Haigerlocher Schüler beim Bläserklassenkonzert in der Witthauhalle geboten. Das Publikum war begeistert.

Mit einem unterhaltsamen Konzert haben die Bläserklassen der Witthauschule und Eyachtalschule ihr Publikum am Donnerstag in der fast voll besetzten Witthauhalle in Haigerloch unterhalten.

Den Reigen der Auftritte eröffnet haben die Musiker der Bläserklassen Sieben bis Zehn der Eyachtalschule unter der Leitung von Stefanie Bold und dem Stück „The Wild Westerns“, bestehend aus einem Geflecht bekannter Melodien aus den Filmen „Die glorreichen Sieben“, „Das war der wilde Westen“ und „Silverado“.

Der Reise in die Welt der Cowboys folgte mit „They Are Coming“ – zu Deutsch „Sie kommen“ – ein dynamisches, melodisches Stück ehe die Kapelle mit einer programmatischen Suite in die Welt der Dinosaurier eintauchte.

Hier war von wuchtig, über melodisch bis dramatisch für viel Abwechslung gesorgt, das Schlagwerk fiel teils auf, Molltöne dominierten hin und wieder, und die Akteure auf der Bühne erzeugten mit ihren Instrumenten entsprechende Effekte.

Den Boogie und Piraten auf die Bühne geholt hat die Bläserklasse Vier der Witthauschule bei ihrem Auftritt. Foto: Max Bäurle

Mit dem lässigen, schwungvollen „Flip, Flop And Fly“ und der Zugabe „Ranger Rock“ verabschiedete sich das Orchester und machte auf der Bühne Platz für die Bläserklasse Drei der Witthauschule mit Nina Ott am Taktstock.

Die erste Komposition „Let´s Play“ – „Lass uns spielen“ – durfte zugleich als Motto der Bläserklasse verstanden werden, und das Orchester zeigte sich auch von Beginn an spielfreudig. „Frère Jacques“ war vielen Gästen sicher noch aus dem Musikunterricht bekannt, wobei die Akteure das Kanon artige Stück vortrefflich meisterten.

Zu „We Will Rock You“ klatschen und stampfen Musiker wie Zuhörer mit

Das ebenfalls bekannte „Old Mac Donald Had A Farm“ wurde am Donnerstag kurzerhand zu „Old MacDonald Had A Band“, hier stellten sich die diversen Register musikalisch vor, und mal waren die hohen Töne im Fokus, mal dominierten die tieferen Klänge.

Die Bläserklasse Vier wiederum setzte mit dem „Bandroom Boogie“ erste Akzente, ehe sie bei „Pirates Of The Caribbean“ durch ihr tolles Spiel die Abenteuer der Piraten vorstellbar machte und auch die bekannteste Melodie des Stückes zum Tragen brachte.

Eine musikalische Reise in den Weltraum hat die Bläserklasse Fünf/Sechs der Eyachtalschule unternommen. Foto: Max Bäurle

Beim gemeinsam vorgetragenen „Power Rock“ trugen einige Mitglieder der Klassen Drei und Vier lässige Sonnenbrillen, und die Musiker stampften und klatschten zusammen mit dem Publikum, denn nicht zuletzt bestand die Komposition auch aus dem Rockklassiker „We Will Rock You“. Ein explosives Highlight, dem die Zugabe „Hard Rock Blues“ folgte.

Die Bläserklasse Fünf/Sechs der Eyachtalschule unter der Leitung von Melanie Fechter machte beim teils melodischen, teils dynamischen „Penguin Promenade“ die „Stars im Frack“ vorstellbar, wie sie über das Eis watscheln und sich necken. „Titan – The Moon Of Saturn“ lud darüber hinaus zu einer Reise ins All ein.

Ein festlich, majestätischer Abschluss für ein gelungenes Konzert

Mit dem Applaus haben die Zuhörer in der voll besetzten Witthauhalle nicht gespart. Foto: Max Bäurle

Das rockige „Trumpet Hero“ setzte nicht nur die Trompeter in den Fokus, sondern auch das Schlagwerk, und Rockfans hörten hier Teile von „Smoke On The Water“ heraus. Mit dem Beach Boys-Hit „Surfin USA“ brachte das Orchester Urlaubsstimmung in die Halle, und bei der Zugabe wirbelte das Schlagzeug.

Am Ende spielten alle Kapellen gemeinsam den festlichen „Gallant March“ und das beinahe majestätische „Striving“. „Ohne die Bläserklassen wären die Schulen um einiges ärmer“, befand Moderatorin und Dirigentin Melanie Fechter treffend. Teils lange anhaltender Beifall nach den Stücken war der Lohn für die jungen Talente.