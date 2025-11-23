Mit bekannten Songs aus der Rock- und Pop-Geschichte hat der Chor „Soulfood“ in der Alten Halle von Lörrach-Haagen sein 20-jähriges Bestehen gefeiert.

Mal tief berührend, dann wieder heiter beschwingt – aufgelockert durch choreographische Einlagen und persönliche Geschichten zu einzelnen Liedern – nahmen die Sängerinnen und Sänger ihr Publikum mit auf eine musikalische Reise durch emotionale Höhen und Tiefen: in die USA, nach Schweden und nach Afrika. Das begeisterte Publikum in der vollen Halle bedankte sich nach zwei erklatschten Zugaben mit stehenden Ovationen.

Heitere, hoffnungsvolle und traurige Lieder Stark war schon der Einstieg mit dem traurigen, aber auch tröstenden Klassiker „Bridge over troubled Water“ von Simon & Garfunkel. Schließlich wurde mit „What a wonderful World“ von Louis Armstrong der Fokus auf das Schöne in der Welt gerichtet. Armin Markel unterstrich diese Harmonie als Solist mit tiefer Bass-Stimme. Und Trautl Mittelmeier bereicherte das Stück mit einem eindringlichen Solo am Saxofon.

Heitere, hoffnungsvolle und traurige Lieder wechselten sich auch im weiteren Verlauf des Abends immer wieder ab, so dass sich keine Stimmungslage allzu sehr verfestigen konnte. Immerhin ist bei „Soulfood“ der Name Programm: Der Chor will auch die Seelen der Zuhörer nähren.

Gute Mischung aus jüngeren und älteren Leuten

Der runde Geburtstag gab Anlass zum Blick zurück: Vor 20 Jahren hat sich der Verein „Chor Soulfood Lörrach“ gegründet. Hervorgegangen ist er nach einer Projektarbeit aus dem früheren „Gesangverein Eintracht Rötteln-Haagen“. Die Leiterin dieses Projekts, Ute Schilling, und der damalige Vereinsvorsitzende Bruno Göller nahmen die gemeinsame Arbeit zum Anlass für eine mutige Neuausrichtung des Chors, die sich zu einer Erfolgsgeschichte entwickelt hat.

Nicht jede neue Person, die zu „Soulfood“ kam, war von Anfang an im Singen geübt. Das wurde bei den mitunter witzigen Anmoderationen der einzelnen Lieder deutlich. Da waren zum Beispiel die beiden Freundinnen, die als Alt-Stimmen eingestuft wurden, als sie neu dazu kamen. „Die singen doch falsch“, dachten die beiden. Denn die ihnen bekannte Melodie wurde vom Sopran gesungen. Dass Chorgesang kein Karaoke ist, stellte auch ein männlicher Neuzugang schnell fest. Hier werde jedes Stück in vier einzelne zerlegt, erklärte er. „Doch Ute schafft es, aus diesen vier Stücken wieder ein Ganzes zu machen.“

Gutes Zusammenspiel mit den Instrumenten

Der vielschichtige Chorgesang dominierte das Konzert auch an diesem Abend. Das harmonische Zusammenspiel mit der instrumentellen Begleitung indes durch Michael Hermann am Piano, Theo Evers an der Bass-Gitarre und Trautl Mittlmeier am Saxofon erwies sich als Verstärkung. In der Regel beschränkt sich „Soulfood“ auf den Pianisten als Begleitung. Aber auch durch Solo-Gesangseinlagen wurden spannende Akzente gesetzt, etwa durch Yvonne Hartdorf in „Thank you for the music“ von ABBA.

Soulfood sang in vier Sprachen

Mit seinem Auftakt für „Africa“ von Toto verstand es der Chor, zu überraschen. Mit Händen, Füßen und Beinen simulierten die Mitglieder recht gekonnt einen sich langsam aufbauenden kräftigen tropischen Regenschauer. Mit einem ganzen Sammelsurium an Dschungelgeräuschen begann im Anschluss „The Lion sleeps tonight“ von „The Tokens“.

Der Chor sang an diesem Abend in vier Sprachen, vor allem auf Englisch, aber auch drei deutsche Stücke, ein französisches („Vois sur ton chemin“) und mit „Gabriellas Song“ sogar ein schwedisches Lied, bekannt aus dem Musik-Film „Wie im Himmel“, gehören zum Repertoire. Die musikalische Vielfalt reicht von Pop über Swing zu Jazz. Dabei stehen „California Dreamin‘“, „Angels“ oder „Haus am See“ exemplarisch für die musikalische Bandbreite der Sängerinnen und Sänger. Theatralisches Talent bewiesen sie zudem bei „Hit the road Jack“ mit Bruno Göller und Tina Weber als Solisten. Bei diesem Stück stehen sich die Männer und Frauen wutentbrannt gegenüber – ein unterhaltsames Schauspiel, bei dem der Gesang keinesfalls zu kurz kommt.

Energie für weitere 20 Jahre vorhanden

Zukunftsweisend verabschiedete sich der Chor mit „Don’t stop me now“ von Queen, der ersten Zugabe des Abends. Denn die Energie für weitere 20 Jahre ist bei dieser Gemeinschaft sicherlich vorhanden. Zuallerletzt wurde der Chorleiterin in einer abgewandelten Version des ABBA-Hits für die 20 Jahre Musik mit ihr gedankt.