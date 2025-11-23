Mit bekannten Songs aus der Rock- und Pop-Geschichte hat der Chor „Soulfood“ in der Alten Halle von Lörrach-Haagen sein 20-jähriges Bestehen gefeiert.
Mal tief berührend, dann wieder heiter beschwingt – aufgelockert durch choreographische Einlagen und persönliche Geschichten zu einzelnen Liedern – nahmen die Sängerinnen und Sänger ihr Publikum mit auf eine musikalische Reise durch emotionale Höhen und Tiefen: in die USA, nach Schweden und nach Afrika. Das begeisterte Publikum in der vollen Halle bedankte sich nach zwei erklatschten Zugaben mit stehenden Ovationen.