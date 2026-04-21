Konzert in Gutach: Orchester zeigt Stücke von Tom Jones bis Klaus Doldinger

Das Gutacher Akkordeonorchester hielt in der Festhalle sein Jahreskonzert ab. Die neu gegründete Kinderabteilung durfte beim Programm mitwirken.
Mit dem Schwung des neu gegründeten Kinderorchesters „da capo“, bestehend aus sieben Kindern und sieben erfahrenen „Mentoren“, eröffnete das Gutacher Akkordeonorchester am Samstagabend sein Jahreskonzert in der Gutacher Festhalle. Moderatorin Carmen Bächle hatte sich für ihre Moderation zahlreiche „Fun-Facts“ zum Akkordeon als „Instrument des Jahres 2026“ angeeignet und gab diese in charmanter Art und Weise häppchenweise zum Besten.