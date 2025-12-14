Konzert in Gütenbach: Musikkapelle präsentiert Stücke aus (fast) allen Winkeln der Welt

Auf Atlantik-Inseln machte die Musikkapelle Gütenbach bei ihrem Jahreskonzert genauso Halt wie in der Märchen-Welt. Das Publikum bedachte die Darbietung mit viel Applaus.
Das Publikum in der gut besetzten Festhalle war auf jeden Fall begeistert, wie der Applaus nach jedem der Stücke zeigte. Und so konnte die Kapelle unter der Leitung von Andreas Rösch dann auch nicht ohne Zugaben von der Bühne gehen: Zum Abschluss boten die Musiker den Marsch „Herzog von Braunschweig“ und die gerade zu Weihnachten beliebten Melodien aus „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“.