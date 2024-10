„Mann-o-Mann“ – unter diesem Titel stand das diesjährige Konzert der beiden Chöre Liederkranz Holzbronn und Gesangverein Gültlingen in der Gültlinger Halle. Chorleiter Simon Zimmermann hatte ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt.

Der Kinder- und Jugendchor, der Liederkranz Spatzen, gab ein Appetithäppchen auf das am nächsten Tag folgende Musical „Geisterstunde auf Schloss Eulenstein“ unter dem Dirigat von Leonard Gießner. Dann schlossen die Jüngsten mit dem erfrischenden Kanon „Mann oh Mann oh Mann – Tooor!“ gemeinsam dreistimmig mit dem Frauenchor an, heißt es in einer Pressemitteilung.

Es ist natürlich ein beliebtes Männerthema: der Fußball und die zurückliegende Europameisterschaft. Der Frauenchor musste laut Verein anschließend bekennen, dass die Männer schon die Liebe wert sind und begleiteten dies mit einem charmanten Augenzwinkern. Sven Gießner, der sehr unterhaltend und mannerklärend durch das Programm führte, habe den Bogen gekonnt auch zu anderen und durchaus ernsten Themen, wie in „Streets of London“, gespannt, teilt der Verein mit.

Aktuelle Themen in den Liedern

Man ging mitten hinein in das Leben der Obdachlosen auf den Straßen von London. Die gefühlvoll vorgetragene Ballade „Nein, meine Söhne geb ich nicht“ von Reinhard Mey habe sowohl die Akteure als auch die Zuhörer besonders ergriffen und zum Nachdenken gebracht. Habe doch das Lied aus dem Jahr 1986 bis heute nichts an Aktualität verloren, heißt es weiter.

Der Liederkranz Spatzen unterstützte beim Konzert. Foto: Hunkenschröder

Die Bedeutung von Liebe und Treue in einer Beziehung kam in der romantischen Ballade „Glory of Love“ von Peter Cetera zum Ausdruck. Der Generationenkonflikt zwischen Vätern und Söhnen wurde vom Männerchor eindrucksvoll vorgetragen, bevor die Männer mit einem Augenzwinkern mit dem Song „Nur für dich“ von den Wise Guys erzählten, was sie alles für ihre Angebetete auf sich nehmen würden, um ihr zu gefallen.

Nicht zuletzt damit hätten die Männer das Publikum auf ihre Seite gezogen. Die große Bandbreite der beiden Erwachsenen-Chöre sei dann im letzten Block zum Ausdruck gekommen. Schwungvoll und rhythmisch erklangen Popsongs von Billy Joel bevor mit dem Song „Piano Man“ der klangvolle Schlusspunkt gesetzt wurde.

Instrumentalstücke runden Konzert ab

Virtuos begleitete Erika Shimoda am Klavier, die auf die Sängerinnen und Sänger einging und mit dem Dirigenten Simon Zimmermann eine Einheit bildete. Mit einem Rosen-Regen aus Richtung des Soprans auf die beiden Musiker Shimoda und Zimmermann sei die Wertschätzung klar geworden und auch die Leistung die Sängerinnen und Sänger sei durch viel Applaus des Publikums belohnt worden.

Abgerundet wurde das Programm mit zwei Instrumentalstücken vorgetragen von Leonard Gießner am Tenorsaxophon und Simon Zimmermann am Klavier mit Elton Johns “Your Song“ und „When a Man loves a Woman“.

Zweites Konzert

Am 26. Oktober wird dieses Konzert im Foyer des Maria-von-Linden-Gymnasiums in Stammheim noch einmal aufgeführt. Die beiden Chöre freuen sich bereits heute auf viele Zuhörer.