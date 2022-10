2 Aus voller Kehle singen die Aktiven beim Konzert in Geislingen. Foto: Schreiber

Geislingen - Nach der Corona-bedingten Pause begrüßte der Vorsitzende des Gesangvereins, Andreas Walter, die vielen Gäste. Ein buntes, unterhaltsames Programm, welches Jung und Alt begeisterte, wurde anschließend von den Sängern dargeboten.

Das Motto lautete "Musikalische Kreuzfahrt", und alle im Saal kamen an Bord, um dieses außergewöhnliche Konzert zu genießen.

Sänger aus Obernheim treten auf

Doch bevor die Kreuzfahrt begann, eröffnete der Männergesangverein Obernheim den Konzertabend mit den bekannten Liedern "Heimat", "Im schönsten Wiesengrunde" und "Die Nacht".

Weiter ging es mit dem gemischten Chor Geislingen mit "Ännchen von Tharau" und "Oh Thäler weit oh Höhen". Danach verließen die Männer die Bühne und der Geislinger Frauenchor begeisterte das Publikum mit "From a distance" und "Over the rainbow".

"Wir sind kleine Helden"

Ein Ohren- und Augenschmaus waren die Jüngsten des Gesangvereins Geislingen, die Singing Birds, mit den Liedern "Wir sind kleine Helden", "Earth Song" und "Earth Choir Kids". Lieder, die auch zum Nachdenken anregten über den Zustand und Umgang mit der Erde. Die Leitung und Einübung der Gesangstücke hatte Carola Rösch übernommen.

Reise geht nach Hawaii

Nach der Pause wurde musikalisch in die See gestochen mit Liedern vom Männergesangverein Obernheim. Dargeboten wurden "Der Wind ruft seinen Namen" und "Es gibt nur Wasser". Weiter im Programm ging es mit dem Männerchor Geislingen und den Liedern "Frei wie der Wind" und "Drunken Sailor".

Die musikalische Überfahrt auf dem Schiff ging in Richtung Hawaii. Die Frauen stürmten nun auf die Bühne. Der Höhepunkt war sicherlich das weltbekannte Lied "Die Blume von Hawaii". Das großartige Medley aus der bekannten Operette wurde eindrucksvoll dargeboten.

Dank an alle Akteure

Musikalisch hervorragend geleitet wurde der Abend von Cordula Bieber, am Klavier begleitete Hans Peter Merz. Am Ende der musikalischen Kreuzfahrt bedankte sich Andreas Walter bei allen Akteuren, Sängerinnen und Sängern, dem MGV Obernheim, und allen, die beim Gelingen dieses wunderbaren Abends mitgeholfen haben.