Furtwangen - In der altehrwürdigen Festhalle gibt es beim diesjährigen Neujahrskonzert der Stadtkapelle keinen einzigen freien Platz mehr, denn die beliebte Veranstaltung ist restlos ausverkauft. Rund 250 Gäste freuen sich auf ein abwechslungsreiches Programm.

Zunächst jedoch richtet Bürgermeister Josef Herdner einige aufmunternde Worte an die Besucher. Trotz Corona und Ukraine-Krieg mit all seinen negativen Folgen könne man sich auf das neue Jahr freuen. Man müsse die Herausforderungen annehmen und könne heute "ein starkes Fundament für morgen bauen."

Jugendkapelle glänzt mit Auftritt

Ab jetzt hat die Musik das Sagen. Die Jugendkapelle hat nun die Gelegenheit, sich erstmals in dieser Besetzung bei einem Neujahrskonzert einem größeren Publikum zu präsentieren. Und das gelingt ihr in herausragender Weise. Bereits mit ihrem ersten Stück, "Extreme" von Rob Grice, demonstrieren die jungen Musiker erfolgreich, was sie bisher gelernt haben. Es folgt das traditionelle Friedenslied "Dona Nobis Pacem" von Alfred Bösendorfer, und mit "Pirates of the Caribbean" von Klaus Badelt, zeigen sie sich nochmals als sehr harmonisches Orchester. Der Musik-Nachwuchs hat sich den Beifall der Zuhörer redlich verdient.

Nun sind die "Großen" an der Reihe. Und die legen mit "Fanfare Festive" von Michael Geisler gleich richtig los. Als Ansager fungiert der Trompeter und Vorsitzende der Stadtkapelle, Volker Schwer. Das zweite Stück, "Pilatus: Mountain of Dragon" von Steven Reineke, beschreibt eine Sagenwelt. Und die wird dem faszinierten Publikum auf meisterhafte Weise präsentiert.

Dramatik, Kampf, Verzweiflung und Hoffnung

Dirigent Timo Hieske und sein Orchester entwickeln eine wunderbare Dynamik auf der Bühne. Es ist einfach alles da: Dramatik, Kampf, Verzweiflung und Hoffnung. Richtig klasse ist das Glockenspiel.

Bei Jacob De Haans "Utopia" denkt der Musik- und Filmfan möglicherweise an ferne Welten, an Mr. Spock und die "Enterprise". Das klingt alles sehr harmonisch. Die einzelnen Register unterstützen sich bei der Erstellung eines tollen musikalischen Gesamtbildes mit spanisch angehauchter Note – sehr stark!

Und die Stadtkapelle legt nach. Die Filmmusik aus "Pirates of the Caribbean" der Komponisten Zimmer und Badelt, beginnt mit Piraten auf der Bühne, mit Rum und einem vielstimmigen zünftigen Freibeuterlied – eine tolle Idee, die ordentlich Stimmung in den Saal zaubert. Das Medley wird sehr variantenreich und auf hohem musikalischem Niveau vorgetragen.

Ehrungen für langjährige Mitglieder

Vor der Pause nimmt der Präsident des Blasmusikverbands Schwarzwald-Baar, Egon Bäurer, einige Ehrungen vor. Für 25-jährige Mitgliedschaft: Jonas Ambs, Andreas Burger und Volker Schwer; für 40 Jahre: Markus Dold, Stefan Dorer, Rüdiger Hemer, Harald Schorpp und Klaus Zandomeni; für 50-jährige Treue zum Verein: Rosmarie Riesle, Klaus Weißer und Joachim Furtwängler. Stefan Kammerer, seit 25 Jahren im Verein, wird zum Ehrenmitglied ernannt.

Nach der Pause setzt das Orchester seine großartige musikalische Reise ungebremst fort. Mit "Mt. Everest", dem wunderbaren Werk von Rossano Galante, mit "Imagasy" von Thiemo Kraas und mit "Hindenburg" von Michael Geisler, werden weitere musikalische Höhepunkte geboten.

Stehender Beifall

Laut Festprogramm soll eigentlich mit der "Welt in Farbe", einem bunten musikalischen Bild von Thiemo Kraas und dem Gesang von Sabine Kienzler, dieses Neujahrskonzert enden. Aber die restlos begeisterten Furtwanger spenden stehend Beifall ohne Ende und fordern energisch Zugaben ein. Nach "The Book of Love" und dem legendären Radetzky-Marsch von Johann Strauss (Vater), spielen die Musiker schließlich nochmals die "Welt in Farbe" – als ultimativen "Schlussakkord" eines begeisternden Abends..