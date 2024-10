Konzert in Freudenstadt: „Studio Vocale Karlsruhe“ überzeugt mit reinen Klängen in allen Stimmlagen

„Studio Vocale Karlsruhe“ überzeugt mit reinen Klängen in allen Stimmlagen

Konzert in Freudenstadt

1 „Studio Vocale Karlsruhe“ und Werner Kratzer am Klavier ließen bei ihrem Konzert in der Taborkirche in Freudenstadt italienische Chormusik erklingen. Die Leitung hatte Werner Pfaff. Foto: Silvia Lorek

Das Chorensemble Studio Vocale Karlsruhe begeisterte das Publikum in der Taborkirche mit brillanten Stimmen. Unter dem Motto „Rossini und die Folgen“ stand das Konzert, bei dem italienische Chormusik zum Besten gegeben wurde.









Der Kammerchor Studio Vocale Karlsruhe unter der Leitung von Werner Pfaff und mit Manfred Kratzer am Klavier war zu Gast in der gut besuchten Taborkirche in Freudenstadt. Mitgebracht hatten sie ein anspruchsvolles Programm mit „Italienischer Chormusik“ des 19. bis 21. Jahrhunderts und Werken von Verdi, Pizzetti, Petrassi und Scalici unter dem Motto „Rossini und die Folgen“.