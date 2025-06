Konzert in Freudenstadt: Schwarzwaldmusikfestival als chillige Jazzoase

1 Sängerin Chanda Rule und Jazzpianist Benjamin Schatz Foto: Monika Schwarz Sängerin Chanda Rule und Jazzpianist Benjamin Schatz verwandelten die voll besetzte Schalterhalle der Kreissparkasse beim Schwarzwaldmusikfestival in eine chillige Jazzoase.







Am Nachmittag hatte die Kreissparkasse als Konzertpatin dieses „Jazz ‘n more“ Konzerts noch in den Sozialen Netzwerken wegen vorhandener Restkarten geworben, am Abend platzte die Schalterhalle aus allen Nähten, als die charismatische Jazz-und Souldiva Chanda Rule und der begnadete Jazzpianist Benjamin Schatz die Bühne betraten und ihr Publikum in musikalische Sphären entführten, die das „Drumherum“ vergessen ließen.