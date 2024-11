Konzert in Freudenstadt: „Jazzfaktor 18“ tritt im November im Kurtheater auf

Konzert in Freudenstadt

1 „Jazzfaktor 18“ treten bald wieder im Kurtheater auf. Foto: Jazzfaktor/Picasa

Das Revival-Konzert von „Jazzfaktor 18“ im vergangenen Jahr kam so gut an, dass es jetzt eine zweite Auflage geben wird. Am 16. November ist es soweit: Die Band spielt erneut im Kurtheater und freut sich auf viele Fans.









Dass eine erfolgreiche Band auch zehn Jahre nach ihrer Auflösung noch Fans in großer Zahl anlockt, war beim Revival-Konzert von „Jazzfaktor 18“ im April letzten Jahres zumindest sehr wahrscheinlich. Dass es am Ende so viele Besucher gewesen sind – das Theater im Kurhaus war restlos ausverkauft – hatten Bandleader Christof Ruetz und seine Mitstreiter seinerzeit trotzdem nicht erwartet.