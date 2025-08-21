Konzert in Freudenstadt: „It’s my Life“ und „Runaway“ verzücken beim Kulturgarten

Die „Bon Jovi“-Tribute-Band Bounce beendete am Sonntag das zweite der vier Kulturgarten-Wochenenden im idyllischen Kurgarten. Die bisherigen Konzerte waren allesamt sehr gut besucht.
Nach einem ausgesprochen erfolgreichen Start in der Vorwoche, war auch das zweite Konzertwochenende im Kurgarten, trotz der Konkurrenz durch ebenfalls attraktive Gartenschau-Veranstaltungen, sehr gut besucht und Veranstaltungsleiterin Corinna Gerlach dementsprechend glücklich. 356 Karten waren es alleine am Sonntagabend, als die fünf Musiker der Band Bounce die eingefleischten „Bon Jovi“-Fans mit ihrem unverwechselbaren Sound in Verzückung versetzten.