Konzert in Freudenstadt: „It’s my Life“ und „Runaway“ verzücken beim Kulturgarten

Die „Bon Jovi“-Tribute-Band Bounce beendete am Sonntag das zweite der vier Kulturgarten-Wochenenden im idyllischen Kurgarten. Die bisherigen Konzerte waren allesamt sehr gut besucht.

Nach einem ausgesprochen erfolgreichen Start in der Vorwoche, war auch das zweite Konzertwochenende im Kurgarten, trotz der Konkurrenz durch ebenfalls attraktive Gartenschau-Veranstaltungen, sehr gut besucht und Veranstaltungsleiterin Corinna Gerlach dementsprechend glücklich. 356 Karten waren es alleine am Sonntagabend, als die fünf Musiker der Band Bounce die eingefleischten „Bon Jovi“-Fans mit ihrem unverwechselbaren Sound in Verzückung versetzten.

Die Gewinner des Sat.1-Tribute Preises 2024 touren bereits seit 2001 durch die Lande, feiern im kommenden Jahr ihr 25-jähriges Bühnenjubiläum und kommen dem Original mit ihrem Sound schon ziemlich nahe. Viele der „Bon Jovi“-Fans hielt es nicht lange auf den Plätzen, als „Bounce“ mit dem Song „Have a nice Day“ den Abend voller Power musikalisch eröffnete und mit „It’s my Life“ auch gleich noch einen Klassiker obendrauf sattelte.

Ungebremste Sangesfreude der Fans

Dank der Textsicherheit der Fans musste Sänger Oliver Heinrich zumindest die Refrains der Songs an diesem Abend nie ohne Begleitung singen und seine anfangs eher rhetorisch gestellte Frage „Könnt ihr auch so richtig laut?“ erübrigte sich in Anbetracht der ungebremsten Sangesfreude der Fans sowieso. Auch seiner Bitte „Raise your hands“ kamen die Fans sofort nach.

Die Band Bounce gab beim Kulturgarten alles. Foto: Monika Schwarz

Die Stimmung vor der Bühne, aber auch an den Tischen und Stehtischen, war ausgesprochen gut und der Wiedererkennungswert der Songs auch bei denjenigen hoch, die gar nicht zwingend nur wegen „Bon Jovi“, sondern wegen der guten Stimmung im Allgemeinen, gekommen waren.

„Wir haben hier Stammgäste, die kommen jedes Jahr vier oder sogar sechs Mal, egal was gespielt wird“, betonte Gerlach. Sie alle schätzten auch die familiäre Atmosphäre im Kurgarten, zu der das „Tutto Vino“ als Caterer einen Beitrag leiste. Die von Jochen und Anja Pfaff mit Team kredenzten Weine, Sommerdrinks und Burger sind bei den Gästen beliebt.

Songs von Bryan Adams und James Brown

Gespielt wurden von „Bounce“ während des gut zweistündigen Konzerts Klassiker und Ohrwürmer wie „Keep the Faith“, „Dead or Alive“ und „Born to be a Baby“. Dabei wurde stets kräftig mitgeklatscht.

Voller Einsatz an den Instrumenten Foto: Monika Schwarz

Im zweiten Teil des Abends gab es neben dem Chartbreaker „Livin‘ on a Prayer“, „Runaway“ oder dem gefühlvollen „Bed of Roses“ auch ein paar musikalische Überraschungen, die die Band schon zuvor – zumindest andeutungsweise – angekündigt hatte. Bei James Browns „I feel good“, bei „Verdammt lang her“ von BAP und nicht zuletzt bei Bryan Adams Song „Run to You“ wurde die „Bon Jovi“-Schiene kurzzeitig zugunsten anderer Interpreten und Musikstile verlassen. Erst nach den lautstark geforderten Zugaben durften die Musiker die Bühne zu vorgerückter Stunde verlassen.

Weißwurst-Frühstück am Sonntag

Wer den Kulturgarten bisher noch nicht besucht hat oder längst zu den zahlreichen Wiederholungstätern gehört, der darf sich am heutigen Freitag um 20 Uhr auf die „Metallica“-Tribute Band Sad und am Samstag um 18 Uhr auf „Rokko Rubin und die Schlagerjuwelen“ freuen. Beide Bands waren bereits im vergangenen Jahr dabei und wurden wegen des großen Erfolgs erneut engagiert.

Ein sich jährlich wiederholender Klassiker ist auch das Weißwurst-Frühstück am Sonntag ab 11 Uhr mit „Schwarzwaldbua & Co“. Am letzten Wochenende folgen mit „Bosstime“ (Tribute to Bruce Springsteen, Freitag ab 20 Uhr), „From Drop Till Dawn“ (Samstag ab 17.30 Uhr) und dem Aperitivo Finale – in diesem Jahr mit „Cabanaz“ (Sonntag ab 15 Uhr) – noch einmal drei Veranstaltungen, die den musikalischen Sommer im Kurgarten beenden.