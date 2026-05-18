Konzert in Freudenstadt: Energie, Nostalgie und Emotionen pur in der „Waldlust“

Die Band „Poems on the Rocks“ begeisterte am Samstagabend mehr als 130 Rock- und Lyrikfreunde in der „Waldlust“.
Die vom Verein der Denkmalfreunde Waldlust in Kooperation mit Siegfried Kögel vom F 23 veranstalteten Konzerte im ehemaligen Ball- und Speisesaal des früheren Grandhotels und Kulturdenkmals Waldlust in Freudenstadt haben sich inzwischen als beliebtes Veranstaltungsformat etabliert und locken aufgrund des bekanntermaßen hohen Niveaus jedes Mal zahlreiche Gäste aus dem näheren und weiteren Umfeld von Freudenstadt an. Das war auch am Samstagabend so.