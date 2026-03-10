Konzert in Freudenstadt: „Ela und die Herzensbrecher“ auf einer Zeitreise in die 50er- und 60er-Jahre

„Ela und die Herzensbrecher“ begeisterten in Freudenstadt mit deutschen Schlagern.
Diesen Abend werden die Besucher im voll besetzten Kurtheater nicht so schnell vergessen. Mit einem gelungenen Auftritt ließ die Formation „Ela und die Herzensbrecher“ die hohe Zeit des deutschen Schlagers der 50er- und 60er-Jahre aufleben. Immer wieder lang aufbrausender Beifall und anhaltende Zugaberufe belegten eindeutig: Das war eine gelungene Show, die Ela Kirchner mit ihren Gentlemen Manne Stauss (Gesang/Akkordeon), Buddy Bosch (Gesang/Bass) und Hardy Fritsch (Gesang/Bass) in Freudenstadt ablieferte.