Konzert in Freudenstadt

1 Die „Dicken Fische“ bei ihrem Auftritt im „Kulturgarten“ Foto: Monika Schwarz

Rund 200 Konzertbesucher erlebten mit der Band „Dicke Fische“ einen ausgelassenen „Gute-Laune-Abend“ im Kurgarten. Der Auftakt zum zweiten „Kulturgarten“-Wochenende hat den Gästen sichtlich Spaß gemacht.









Link kopiert



Nach dem erfolgreichen Start des diesjährigen „Kulturgartens“ in der Woche zuvor, sorgte die Band „Dicke Fische“ am Freitagabend für eine in jeder Hinsicht erfreuliche Fortsetzung dieser beliebten Veranstaltungsreihe.