Konzert in Fahrnau: Ziel ist es Völker, zu verbinden

Ein stimmungsvolles Benefizkonzert erlebten die Gäste in der nahezu voll besetzten Matthäuskirche in Schopfheim-Fahrnau.
Die Veranstaltung erfolgte in Zusammenarbeit mit der evangelischen Kirchengemeinde Schopfheim, welche die Kirche zur Verfügung gestellt hatte. Moderator Stefan Schmidt dankte in seiner Begrüßung für die Unterstützung der evangelischen Kirche. Durch ihn wurde mitgeteilt, dass es sich bereits um das zweite Benefizkonzert der Vereine handelte, das erste fand mit bestem Zuspruch der Besucher im Vorjahr im Evangelischen Gemeindehaus statt. In seiner Begrüßung sagte Stefan Schmidt, der selbst seit Jahren Vereinsmitglied ist: „Unser Ziel ist es, die Völker zu verbinden, ungeachtet der Hautfarbe, der Nationalität oder der Konfession“. Der Verein leistet eine karitative gemeinnützige Arbeit zur Verständigung aller Menschen. Die Vereinsgründung basiert auf der friedfertigen Verständigung aller Menschen mit einer Verbindung zwischen der Schweiz, Südafrika, Namibia und Deutschland. Es werden auch karitative Organisationen, wie Ärzte ohne Grenzen, unterstützt. Die Finanzierung des Vereins erfolgt über Vorträge, Seminare, Basare und Spenden. Im Rahmen des rund eineinhalbstündigen Konzertes stellte Schmidt zwei Projekte des Vereins vor. Der Verein möchte „Lichtpunkte setzen und die Sonne wieder strahlen lassen“.