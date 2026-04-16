Konzert in Ettenheimmünster: Timo Handschuh weckt an der Silbermann-Orgel Frühlingsgefühle

Der Lahrer Musiker und Dirigent Timo Handschuh war in Ettenheimmünster zu Gast und zeigte sein Können an der historischen Silbermann-Orgel.
Mit einem festlichen Orgelkonzert an der Silbermann-Orgel kehrte der Frühling in die Wallfahrtskirche St. Landelin in Ettenheimmünster ein. Der gebürtige Lahrer Timo Handschuh, der seit 2023 eine Professur an der Hochschule für Musik und Tanz in Köln inne hat und als Dirigent am Pult verschiedenster Orchester den Ton angibt, kehrte für dieses Konzert mit Freude zurück zu seiner ersten Profession – dem Orgelspiel.